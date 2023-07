Sandiaga Uno Kenalkan Ganjar Pranowo Sebagai Next President ke Pejabat Arab Saudi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Uno kenalkan Ganjar Pranowo kepada pihak Kementerian Arab Saudi sebagai next president.

"Mr Osama (dari Kementerian Arab Saudi), this is the one i mention to you, Insya Allah the next President," ujar Sandiaga Uno mengenalkan Ganjar Pranowo seperti dikutip dari keterangan persnya, Sabtu 1 Juli 2023.

Momen pertemuan Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno terjadi di ruang tunggu King Abdulaziz International Airport (KAIA), Jeddah, Arab Saudi, Sabtu 1 Juli 2023 sekitar Pukul 02.37 waktu setempat.

Keduanya bertemu untuk sama-sama pulang ke Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji 1444 H atau 2023 M.

Sandiaga Uno mengenakan baju koko berwarna hijau muda sedangkan Ganjar Pranowo mengenakan baju koko berwarna putih.

Setelah mengenalkan salah satu pejabat Arab Saudi tersebut, istri Sandiaga Uno, Nur Asia Uno kemudian turut bersalaman dengan Ganjar Pranowo dan keluarga.

"You have to visit (Indonesia), it is so beautiful," kata Sandiaga Uno melanjutkan pembicaraan dengan pihak Kementerian Arab Saudi.

"Insya Allah," jawab pejabat di Kementerian Arab Saudi tersebut.

Sembari menunggu panggilan untuk on board, Sandiaga Uno bersama Ganjar Pranowo dan juga pejabat di Kementerian Arab Saudi berbincang sembari berdiri.

Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga sempat berfoto dengan petugas Bandara King Abdulaziz didampingi pejabat Kementerian Kerajaan Arab Saudi.

Ganjar dan Sandiaga diketahui satu pesawat untuk kembali ke Indonesia setelah melaksanakan Ibadah Haji.

Ganjar sudah lebih dulu di ruang tunggu keberangkatan pesawat untuk kembali pulang ke tanah air.

"Aku tungguin datangnya," ujar Ganjar saat Sandiaga Uno tiba di ruang tunggu dan langsung menyalami Ganjar Pranowo.

Sembari tersenyum penuh syukur karena sudah menunaikan ibadah haji, Sandiaga Uno dan bakal calon presiden dari PDIP tersebut tampak memberi salam cipika-cipiki.

