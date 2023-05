Ganjar Pranowo dan Anies Tak Hadiri May Day, Partai Buruh: Kalau Mereka Gak Mau Didukung, Silakan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengklaim ada dua hingga tiga calon presiden yang bakal berpidato dalam acara May Day Fiesta di Istora Senayan, Jakarta Pusat hari ini. Namun, Said mengatakan pihaknya tidak bisa memastikan kehadiran tiga capres tersebut.

"Belum ada kepastian (capres yang bakal hadir), kami nggak bisa sebutkan karena beliau yang mau hadir ada dua atau tiga. Termasuk salah satu kami punya capres alternatif yang kalian tahu kan capres alternatif Najwa Shihab, capres yang lain teman-teman udah tahu, sampai hari ini belum ada kepastian tentatif," kata Said di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Senin, 1 Mei 2023.

Said menyebut sampai kemarin masih ada dua capres dan capres alternatif yang mau hadir dalam May Day Fiesta. Namun, menjelang perhelatan acara tersebut, para capres tersebut tidak bisa dipastikan kehadirannya.

"Kalau dia enggak mau didukung Partai Buruh, sialakan, buruh ada cara sendiri. kami akan kampanye dengan partai-partai politik itu untuk mendukung capres, kampanye kami sendiri," kata Said.

Adapun nama-nama capres yang diisukan bakal hadir dalam acara buruh itu, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Najwa Shihab. Namun, Said mengatakan mereka kini tidak bisa dihubungi untuk dimintai kepastian kehadirannya.

Said mengatakan jika para capres itu tidak mau datang, maka para capres tersebut bakal kesulitan mendapat dukungan para Buruh. "Kalau mereka mendekati konstituen buruh yang ada 24 juta di Partai Buruh, itu peluang buat mereka, tapi kalau mereka mau tunduk sama parpol, itu urusan mereka," kata Said.

Di Istora, KSPSI dan sejumlah konfederasi buruh lainnya bersama Partai Buruh menyelenggarakan acara May Day Fiesta. Acara May Day Fiesta akan diisi dengan pertunjukkan Teater Marsinah hingga pidato politik dari Presiden Partai Buruh. Acara May Day Fiesta dijadwalkan berlangsung dari pukul 13.00 WIB hingga 17.00 WIB.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, Ganjar Pranowo dipastikan tak bakal hadir di acara May Day Fiesta. Namun, kata Andi Gani, capres PDIP itu dipastikan akan bertemu dengan pimpinan konferdasi buruh di Dharmawangsa.

M JULNIS FIRMANSYAH