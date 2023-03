Tolak Kedatangan Timnas Israel, Said Aqil: Keberpihakan ke Palestina

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Said Aqil Siradj menyatakan menolak kedatangan timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U-20 di Indonesia. Menurut Said, Israel sudah secara kejam membunuh rakyat Palestina. Indonesia, kata Said, berpihak kepada Palestina.

"Kita berpihak pada Palestina, setiap hari (Israel) membunuh Palestina, setiap hari pembunuhan, penembakan Palestina, apa mau kita temani atau temui orang kayak gitu? Keberpihakan dong kepada Palestina," ujar Said saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 25 Maret 2023.

Said menyebut penolakan terhadap kedatangan timnas Israel ini juga dikemukakan para kiai.

Meski demikian, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan pihaknya tak masalah jika tim nasional Israel bertandang ke Indonesia untuk mengikuti Piala Dunia U-20. Walaupun berbagai penolakan terhadap kedatangan Israel ke Indonesia dinyatakan sejumlah pihak, seperti kelompok PA 212 hingga Front Persaudaraan Islam (FPI).

"Enggak masalah (Timnas Israel ke Indonesia), belum tentu Palestina rugi. Jadi yang penting perkuat posisi Indonesia dalam platform internasional," kata Yahya di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Maret 2023.

Yahya meminta kepada pihak-pihak yang menolak Israel tampil dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia juga turut memberikan solusi. Menurut dia, penolakan terhadap Israel ini merupakan persoalan internasional dan multilateralisme.

Sehingga, menurut Yahya, yang harus dilakukan saat ini adalah Indonesia mesti mendapatkan posisi di atas Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA sehingga memilki daya tawar lebih besar.

"Saya sebetulnya berharap semua orang itu ketika mereka berpikir tentang Palestina, ingin membela Palestina, mereka bukan cuma teriak lalu tidur. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Itu loh, apa? Ke mana arah dari solusi ini? Ini harus dipikrkan," ujar Yahya.

Yahya menyebut semua ini merupakan pandangan pribadinya. Kakak Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ini mengatakan belum ada pembahasan apapun dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tentang protes Israel di Piala Dunia U-20.

