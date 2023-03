Syarief Hasan Berharap Jakarta LavAni Raih Juara Proliga 2023

INFO NASIONAL – Tim voli putra Jakarta LavAni Allo Bank berhasil mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam final four PLN Mobile Proliga 2023. Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan pun berharap, tim yang didirikan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini dapat mempertahankan gelar juara Proliga 2022 sekaligus meraih gelar juara PLN Mobile Proliga 2023.

"Saya pikir kita akan mempertahankan sebagai tim yang tidak terkalahkan dan meraih kemenangan di grand final nanti," kata pria yang sering disapa Syarieh Hasan ini saat menyaksikan pertandingan terakhir putaran kedua final four Proliga 2023 bersama Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang didampingi istri Annisa Pohan, di GOR Sritex Arena Solo, Minggu 13 Maret 2023 malam.

Sebelumnya, dalam pertandingan terakhir putaran kedua final four melawan Jakarta STIN BIN, Jakarta LavAni menaklukan Jakarta STIN BIN dengan skor 3-1 (23-25, 25-21, 25-16, 25-20). Dengan kemenangan ini semakin lengkap gelar Jakarta LavAni Allo Bank sebagai juara putaran kedua final four dan menjadi tim yang tak terkalahkan selama final four. Satu langkah lagi pada Grand final yang akan digelar di Yogyakarta 18-19 Maret 2023.

Syarief Hasan mengakui dirinya sudah memprediksi Jakarta LavAni akan meraih gelar juara putaran kedua final Allo Bank ke grand final. “Jakarta LavAni akan menjadi juara putaran kedua final four dan ke grand final," katanya ketika Jakarta LavAni Allo Bank memenangkan pertandingan melawan Jakarta Bhayangkara Presisi pada Jumat, 10 Maret 2023.

Meskipun pertandingan melawan Jakarta STIN BIN tidak mempengaruhi langkah Jakarta LavAni Allo Bank ke grand final, menurut Syarief Hasan, Jakarta LavAni tetap memberikan permainan terbaik dan berupaya menjadi tim yang tidak terkalahkan dalam final four. "Kita akan mempertahankan sebagai tim yang tidak terkalahkan selama final four," ujar anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Prediksi Syarief Hasan terbukti. Dengan kekompakan teamwork, Jakarta LavAni membuktikan menjadi tim tak terkalahkan dalam final four. Melawan Jakarta STIN BIN, Jakarta LavAni sempat kehilangan set pertama. Namun, bisa come back dengan memenangkan tiga set berikutnya. Dengan kemenangan ini, Jakarta LavAni berhasil clean menyapu bersih 6 pertandingan final four tanpa terkalahkan dan berada di puncak klasemen.

Pertandingan itu berlangsung ketat. Set pertama, sejak awal Jakarta LavAni sudah tertinggal dari Jakarta STIN BIN. Sampai akhir pertandingan Jakarta LavAni tak berhasil mengejar ketertinggalan. Set pertama dimenangkan Jakarta STIN BIN dengan angka tipis 23 - 25.

Pada set kedua, Jakarta LavAni membalikkan keadaan. Jakarta LavAni tampil agresif. Poin demi poin dikumpulkan Jakarta LavAni meninggalkan jauh hingga selisih 6 poin dari Jakarta STIN BIN. Namun Jakarta STIN BIN berhasil mengejar ketertinggalan hingga menyamakan kedudukan 18 -18. Jakarta LavAni kembali mengambil inisiatif, dan mengakhiri set kedua ini dengan 25-21.

Memasuki set ketiga, Jakarta LavAni kembali pada performanya. Juara bertahan Proliga 2022 ini langsung meninggalkan poin lawannya. Jakarta LavAni tak bisa lagi terkejar. Set ketiga dimenangkan Jakarta LavAni Allo Bank dengan 25-16.

Dalam set keempat pun, Jakarta LavAni berhasil dengan mudah mengungguli Jakarta STIN BIN. Set penentuan ini dimenangkan Jakarta LavAni dengan 25-20. Skor pun berubah menjadi 3-1. Para pendukung Jakarta LavAni bersorak sorai. Setelah pertandingan berakhir, Syarief Hasan berdiri mengepalkan tangan, memberi selamat kepada tim Jakarta LavAni.

Selama final four PLN Mobile Proliga 2023 digelar, tim Jakarta LavAni memang tampil impresif. Hasil putaran kedua final four ini menjadi modal kuat Jakarta LavAni menatap grand final melawan Jakarta Bhayangkara Presisi di Yogyakarta pada Minggu 19 Maret 2023 Jika meraih kemenangan pada grand final, artinya Jakarta LavAni mampu mengamankan status juara bertahan Proliga 2023.