Pers Indonesia Diminta Jalankan Perannya Secara Sehat dan Sesuai Kode Etik Jurnalistik

INFO NASIONAL – Kiprah para jurnalis nasional, menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW), memiliki peran yang sangat penting bagi perjalanan demokrasi bangsa Indonesia. Apalagi, sebentar lagi rakyat Indonesia akan menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024.

Peran jurnalis nasional, kata dia, tentu sangat diharapkan memberi warna yang menyehatkan dalam kontestasi demokrasi ini, dengan warna profesionalitas, persatuan yang mensolidkan dan menyehatkan rakyat Indonesia menghadapi hajatan pesta demokrasi.

"Jika para jurnalis nasional tidak sehat, tidak sportif, saling berseteru, tentu saja akan berdampak pada pemberitaan dan kondisi sosial dan politik di tengah masyarakat, sehingga jargon Hari Pers Nasional; Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat, tidak akan terwujud. Maka dari itulah, kegiatan turnamen untuk menyehatkan dan mensolidkan para jurnalis ini menjadi sangat penting," kata anggota Komisi VIII DPR FPKS ini saat menghadiri undangan di laga perdana KWP Cup Mini Soccer 2023 yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), di Lapangan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 18 Februari 2023.

Satu hal penting lagi yang perlu diingat para jurnalis Indonesia, kata dia, yaitu peran dan kiprah pers yang bermartabat. Peran mereka harus sesuai dengan tema besar pada Peringatan Hari Pers Nasional 2023 yaitu 'Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat'.

Tema itu, menurut HNW, harus di selalu dipegang teguh seluruh insan pers Indonesia. Sebab, di negara demokrasi seperti Indonesia, pers adalah pilar ke empat demokrasi. Di sinilah martabat para insan pers diuji. Para jurnalis selain harus sehat juga mesti profesional, memenuhi kode etik jurnalistik dan memiliki independensi yang kuat dalam menjalankan profesinya.

"Jika para insan pers sudah sehat dan memiliki martabat seperti itu, maka semua informasi dan produk pers lainnya yang dihasilkan, akan sehat dan bermartabat dan akan mencerahkan rakyat yang pada giliran nya akan sangat membantu mereka saat menggunakan hak kedaulatan mereka di Pemilu 2024 nanti, dengan memilih wakil rakyat dan pemimpin yang terbaik. Sehingga, ke depan bangsa Indonesia akan memiliki wakil rakyat, pemimpin daerah sampai pemimpin nasional yang lebih baik dan lebih sesuai dengan harapan Rakyat," tutur HNW.

Dia pun mengapresiasi KWP yang mengkreasi kegiatan untuk menyehatkan, mempersatukan dan mensolidkan sesama profesi wartawan se-Jakarta melalui KWP Cup Mini Soccer 2023 dengan tema besar yang diusung yakni 'We Are One'.

"Upaya komunitas wartawan ini harusnya mendapat dukungan dan apresiasi. Apalagi, kegiatan tersebut adalah lomba olahraga. Dengan olahraga yang baik maka, para awak media ini akan memiliki tubuh yang sehat, sehingga karya-karya jurnalis mereka pun akan sehat dan berkualitas," katanya.

Turnamen KWP Cup 2023 diselenggarakan secara maraton sejak pagi hari hingga selesai yang diikuti 16 tim. Pertandingan awal, digelar tepat pukul 08.00 WIB, antara Tim KWP vs TIm Perlemen TV. Dilanjutkan dengan laga tanding antara Tim Forwaka vs Forum Wartawan Kemenpora.