Menlu Retno Sebut Indonesia Punya Stok Vaksin Covid-19 3 Bulan ke Depan

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan sambutan saat pertemuan Bali Democracy Forum (BDF) ke-14, di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis, 9 Desember 2021. Kegiatan ini mengangkat tema "Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic." ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo