Pendaftaran Beasiswa ADik Disabilitas Dibuka hingga 27 September, Simak Ketentuannya

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek masih membuka pendaftaran beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Disabilitas hingga 27 September 2024. ADik Disabilitas merupakan bantuan pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas yang masuk perguruan tinggi.

Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus, antara lain: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, serta penyandang disabilitas sensorik. Adapun mahasiswa yang bisa menerima beasiswa ini adalah mahasiswa yang menerima beasiswa lanjutan (on going) atau mahasiswa baru yang telah diterima di perguruan tinggi.

Dikutip dari laman adik.kemdikbud.go.id, beasiswa akan diberikan dalam bentuk uang kuliah dan bantuan biaya hidup. Pada 2024, bantuan biaya hidup yang diberikan adalah sebesar Rp 1.250.000 per mahasiswa per bulan yang disalurkan dua kali setiap semester atau per tiga bulan.

Berikut adalah tahapan pendaftaran beasiswa ADik Disabilitas:

1. Mahasiswa calon penerima Beasiswa ADik Disabilitas mendaftar di perguruan tinggi masing-masing.

2. Perguruan tinggi melakukan seleksi Beasiswa ADik Disabilitas

3. Seleksi perguruan tinggi dilakukan sesuai dengan persyaratan penerima Beasiswa ADik Disabilitas dan memprioritaskan bagi yang memiliki potensi akademik baik.

4. Calon penerima Beasiswa ADik Disabilitas diusulkan oleh Perguruan Tinggi kepada Puslapdik melalui laman adik.kemdikbud.go.id.



