PLN dan MKI Gelar Electricity Connect 2024

INFO NASIONAL - PT PLN Persero bersama Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) akan menggelar Electricity Connect 2024 pada 20 - 22 November 2024 mendatang. Acara ini akan menjadi kekuatan Indonesia dalam membangun sistem ketenagalistrikan terintegrasi di kawasan ASEAN serta pusat kolaborasi untuk seluruh stakeholder dunia.

Mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari menyampaikan urgensi transisi energi dipicu oleh beberapa faktor diantaranya, ancaman perubahan iklim, peningkatan kebutuhan energi dan keterbatasan sumber daya fosil dalam waktu kedepan. Untuk itu menurut Ida transisi energi melalui digitalisasi teknologi dan juga pemanfaatan energi bersih menjadi solusi utama untuk ketahanan dan kemajuan energi di Indonesia.

Dengan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) yang dimiliki, Ida optimis Indonesia mampu memimpin tranisi energi global dengan pengembangan super grid yang mampu menghubungkan pulau-pulau untuk menyalurkan EBT ke pusat beban khususnya di Pulau Jawa.

”Pemerintah tentunya mengharapkan dukungan dari seluruh stakeholder dan seluruh pihak untuk mendukung pengembangan transmisi dan super grid di Indonesia. Kami sangat mengapresiasi launching Electricity Connect 2024 ini, sehingga dapat menjadi wadah bertukar pikiran, informasi, ganggasan, pengalaman, serta kolaborasi lintas sektor antara para ahli, praktisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyediaan tenaga listrik berbasis smart grid dan juga percepatan perwujudan era net zero emissions,” tutur Ida.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan, sebagai lokomotif transisi energi, PLN berkomitmen penuh untuk dapat mendukung roadmap transisi energi di Indonesia yang telah dicanangkan Pemerintah. Sehingga, tugas PLN saat ini tidak hanya menyuplai listrik andal bagi masyarakat tapi juga memastikan penyediaan energi yang terjangkau dan ramah lingkungan.

”PLN berkomitmen untuk mendukung Pemerintah dalam menjalankan transisi energi di Indonesia guna mendukung target nol karbon di tahun 2060 atau lebih cepat. Di dalam proses itu kita memastikan penyediaan energi yang terjangkau, dan ramah lingkungan sehingga bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan pada saat yang sama kita dapat menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi yang akan datang,” ujar Darmawan.

Darmawan mengungkapkan, perubahan iklim merupakan ancaman seluruh umat manusia, maka dalam menjalankan transisi energi kolaborasi global sangat dibutuhkan.

"Ini adalah perubahan iklim global, merupakan tantangan global, merupakan masalah global, hal ini tidak dapat diatasi secara lokal, hal ini harus ditangani secara global. Oleh karenanya Electricity Connect 2024, menjadi sangat penting bagi PLN untuk dapat menjaring kolaborasi global dalam mencapai transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan," sambung Darmawan.

Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), yang juga selaku Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem Evy Haryadi menjelaskan, mengusung tema Go Beyond Power Energizing The Future, Electricity CONNECT 2024 akan menjadi ajang diskusi dalam rangka mempersiapkan sektor ketenagalistrikan untuk menyambut dan beradaptasi dengan transisi energi global.

“Gerakan transisi energi global perlu diperkuat dan diterapkan oleh seluruh negara termasuk anggota ASEAN yang tercermin dari peserta pameran dan konferensi yang datang dari negara-negara ASEAN. Mencermati situasi ini, tema Electricity CONNECT 2024 “Go Beyond Power Energizing The Future” akan menjadi panduan kita dalam transisi energi di Asia," ungkap Haryadi.

Haryadi berharap lewat event ini, exhibitor, peserta konferensi, dan pengunjung dapat saling bertukar wawasan dan pengalaman yang dapat mendorong penguatan dan percepatan transisi energi di kawasan ASEAN.

Berdasarkan event yang sama tahun lalu, MKI menargetkan Electricity CONNECT 2024 akan diikuti lebih dari 500 exhibitor dari berbagai perusahaan di dalam negeri danmultinasional dari Asia, Eropa, dan Australia serta lebih dari 500 peserta konferensi dan 15.000 pengunjung dari berbagai profesi di bidang industri ketenagalistrikan yang berasal dari perusahaan nasional dan internasional.

”Electricity CONNECT akan menyediakan platform untuk networking, saling tukar menukar pengetahuan, pengalaman dan kesempatan. Lebih dari 60 pembicara dari dalam dan luar negeri telah dijadwalkan untuk hadir pada Electricity CONNECT 2024. Event ini akan menjadi forum yang luar biasa bagi komunitas ketenagalistrikan internasional untuk berinteraksi satu sama lain,” pungkas Haryadi.

Electricity Connect 2024 merupakan gabungan dari tiga acara besar yakni peringatan Hari Listrik Nasional ke 79 (HLN 79), Nusantara Power Connect (NPConnect), dan PLN Locomotion yang akan menjadi showcase Ketenagalistrikan ASEAN guna menguatkan komitmen transisi energi dalam mencapai Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat.(*)