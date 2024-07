EIGER Adventure Siapkan Kejutan Buy One Get One dan Diskon Hingga 50 Persen

Iklan

INFO NASIONAL – EIGER Adventure ikut memeriahkan INDOFEST 2024 yang merupakan festival outdoor, petualangan dan perjalanan terbesar di Indonesia, yang digelar di JCC Senayan, Jakarta Selatan, pada 4 Juli hingga 7 Juli 2024.

Berbagai kejutan dan promo menarik disiapkan EIGER untuk para Eigerian yang menjadi pelanggan setia EIGER.

Head of Marketing Division EIGER, Agus Zebua mengatakan, dalam INDOFEST 2024, EIGER akan memasarkan berbagai koleksi best seller secara lengkap seperti mountaineering, riding, lifestyle, hingga tactical.

“Untuk Eigerian dari seluruh Indonesia yang datang ke sini, macam-macam koleksi EIGER paling lengkap kami bawa ke INDOFEST 2024. Perlengkapan untuk memulai petualangan pendakian gunung, berkendara mengelilingi Indonesia, hingga perlengkapan untuk traveling dan back to school di momen libur sekolah kali ini,” kata Agus Zebua.

Agus mengatakan,dalam gelaran INDOFEST 2024, EIGER menghadirkan diskon potongan harga untuk seluruh produk mulai dari 10-50 persen.

“Berlaku untuk seluruh pengunjung INDOFEST 2024, silakan mampir ke booth EIGER. Warna oranye sebagai identitas EIGER terlihat jelas di tengah-tengah arena festival. Kami sudah siapkan diskon up to 50 persen juga ada penawaran khusus buy one get one untuk Eigerian dari seluruh Indonesia,” ujar Agus Zebua.

Setiap harinya, di panggung utama INDOFEST 2024 EIGER menyiapkan beberapa acara menarik dari mulai talk show, diskusi dengan atlet panjat dinding Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024, hingga diskusi ringan tentang mendaki gunung bebas sampah dari Khansa Syahlaa pendaki muda Indonesia yang telah mencapai puncak 4 gunung tertinggi di dunia.

Selain itu, ada juga sharing pengalaman dari Alfira 'Abex' Naftaly Pangalila, seorang pendaki wanita yang juga travel blogger dan Brand Ambassador EIGER. Ada juga kolaborasi spesial EIGER dengan ribuan kurir JNE di seluruh Indonesia. (*)