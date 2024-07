Direksi Pertamina Raih Penghargaan di Ajang Internasional

Iklan

INFO NASIONAL – PT Pertamina (Persero) meraih sejumlah penghargaan di dua ajang internasional yang diselenggarakan di Hong Kong dan Manila pada Juni 2024.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mendapatkan predikat Asia’s Best CEO di Asian Excellence Award 2024. Sementara Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini berhasil meraih Asia’s Best CFO Asian Excellence Award di Hong Kong dan Most Innovative Leader of the Year di Stevie Awards 2024 di Manila.

“Ini adalah kesekian kalinya Pertamina mendapatkan pengakuan dari Asian Excellence Award yang diselenggarakan oleh Corporate Governance Asia. Sementara untuk Stevie Awards, kita baru pertama kali ikut di tahun ini,” ujar VP Investor Relations PT Pertamina, Juferson V. Mangempis.

Juferson mengatakan, di Hong Kong, Pertamina juga mendapatkan penghargaan sebagai Best Investor Relations Energy Company, Best Investor Relations Professional, Sustainable Asia Awards dan Asia’s Best CSR.

Sementara di Stevie Awards 2024, Pertamina mendapatkan penghargaan dalam kategori Innovative Achievement in Finance – Silver, dan Innovation in Other Types of Publication – Bronze atas keterbukaan informasi terhadap investor.

Menurutnya, penghargaan ini menjadi salah satu cara bagi Pertamina untuk melihat ekspektasi investor terhadap top manajemen di perusahaan serta kinerja perusahaan khususnya di sektor keuangan, investor relations, dan sustainability.

“Hal ini merupakan salah satu benchmark dan sekaligus apresiasi dari para pemangku kepentingan internasional, khususnya investor yang memang menjadi juri di dua event ini,” ujarnya.

Pencapaian ini juga tidak terlepas dari strategi komunikasi yang efektif dan komitmen yang teguh terhadap transparansi dan keunggulan yang dilakukan oleh Pertamina.

“Dan tentunya termasuk tim Investor Relations Pertamina Grup yang secara konsisten menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam membina hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan dan komunitas investasi, sehingga meningkatkan reputasi dan kepercayaan di tingkat global,” katanya.

VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pengakuan dari institusi internasional menunjukkan bahwa dalam menjalankan bisnisnya, Pertamina sejalan dengan visi perusahaan dan strategi Kementerian BUMN yaitu Go Global.

“Penghargaan dari Asian Excellence Award dan Stevie Awards ini menjadi bukti kuat bahwa Pertamina memiliki reputasi yang diakui di kancah internasional,” ujar Fadjar. (*)