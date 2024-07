Kolaborasi Telkom dan Kominfo Siantar Gelar Pelatihan ICT

Iklan

INFO NASIONAL - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar, Johannes Sihombing, S.STP, bersama timnya menghadiri pelatihan IT yang diadakan di The Alana Hotel and Conference Center Malioboro, Rabu, 3 Juli 2024 . Pelatihan ini diselenggarakan oleh PT. Telkom Indonesia dengan tujuan meningkatkan kompetensi SDM Kominfo di bidang IT.

"Isu keamanan dunia siber sedang hangat diperbincangkan saat ini. Kami berterima kasih kepada PT. Telkom yang menyediakan ruang bagi kami untuk meningkatkan kompetensi SDM Kominfo di bidang IT sebagai perwujudan visi dan misi Siantar Berkualitas," ujar Johannes.

Dicky Christian Tamba, Account Manager PT. Telkom Indonesia Witel Sumut, menyampaikan bahwa pelatihan ini berlangsung selama dua hari, mulai dari 3 hingga 4 Juni 2024. Ia berharap kolaborasi antara Telkom dan Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat memberi dampak pada optimalisasi layanan Smart City di kota tersebut.

"Pelatihan ini tidak hanya untuk meningkatkan keamanan siber tetapi juga untuk mempersiapkan Pematangsiantar sebagai Smart City yang lebih aman dan efisien," katanya.

Hendro Trisantoso, S.Kom, M.M, MTCNA, instruktur Network dan Telekomunikasi PT. Telkom PCC, memberikan paparan tentang jaringan internet, keamanan siber, dan manajemen pengelolaan data center. "Kami paparkan beberapa langkah antisipatif untuk meminimalisir celah digital yang biasanya menjadi pintu masuk bagi orang yang tidak bertanggung jawab dan mengganggu sistem dan server pemerintahan seperti judi online dan lain-lain," kata Hendro. Ia juga menekankan pentingnya mitigasi cepat dan tepat sasaran mengingat perkembangan dunia siber yang sangat cepat dan dinamis.

Sebastian Saragih, S.Kom, M.I.Kom, Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government, yang turut hadir dalam pelatihan, menambahkan bahwa isu digital yang kerap dihadapi saat ini adalah serangan siber yang masuk melalui template pengembangan kode program yang memiliki kerentanan tinggi. "Manajemen port jaringan keluar masuk ke server kita juga dibahas untuk meningkatkan keamanan siber. Tenaga ahli juga kita bawa untuk memperluas wawasan mereka mengingat perkembangan dunia siber yang sangat cepat dan dinamis, sehingga dibutuhkan juga langkah mitigasi yang cepat dan tepat sasaran," ujarnya

Pelatihan yang berlangsung selama dua hari tersebut diwarnai dengan diskusi terkait teknis dan manajemen pengelolaan Smart City. Selain itu, turut hadir dalam pelatihan ini Kepala Bidang Layanan Komunikasi, Pranata Komputer, dan Tenaga Ahli pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.(*)