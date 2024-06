Mendag Apresiasi Integra Group yang Konsisten Lakukan Ekspor

Iklan

INFO NASIONAL –Ekspor produk Indonesia ke mancanegara di tengah situasi yang sulit merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengapresiasi para pelaku usaha yang mampu dan konsisten dalam mengekspor produk-produknya. Salah satunya, Integra Group yang hingga saat ini masih konsisten melakukan ekspor secara berkelanjutan untuk produk furnitur dan komponen bangunan.

Hal ini disampaikan Zulkifli Hasan saat melepas ekspor produk furnitur dan komponen bangunan produksi Integra Group sebanyak 11 kontainer senilai 440 ribu US$ atau setara Rp7,2 miliar ke Amerika Serikat (AS), di PT. Integra Indocabinet Tbk di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Integra Group merupakan perusahaan yang sudah berdiri selama 35 tahun dan mengekspor produknya ke berbagai negara di dunia.

“Pelepasan ekspor di tengah restriksi hambatan perdagangan dunia ini merupakan berita gembira dan dapat menjadi model bagi perusahaan-perusahaan lainnya. Oleh karena itu, kita berikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas apa yang sudah dicapai Integra Group. Mudah-mudahan dapat ditiru oleh perusahaan-perusahaan lainnya,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia juga mengapresiasi Integra Group yang memiliki kantor perwakilan di Houston, Texas.

“Perusahaan ini bahkan mencatat kenaikan omzet 10-20 persen. Apalagi raw materialnya dari tanah air,” katanya.

Selain prestasinya dalam melakukan ekspor, Integra Group juga membantu menekan angka pengangguran dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Jadi, memberikan nilai tambah, memberikan lapangan kerja, dan menghasilkan devisa,” ujarnya.

Zulkifli Hasan juga mengapresiasi peran Export Center Surabaya yang telah mendorong peningkatan ekspor, khususnya di Jawa Timur dan Bali. Export Center Surabaya merupakan lembaga di bawah Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan yang membantu para pelaku usaha untuk dapat memperluas pasar dan meningkatkan ekspor. Salah satunya Integra Group yang berhasil melakukan ekspor ke AS.

AS sendiri merupakan salah satu mitra dagang strategis untuk Indonesia. AS menempati posisi ke-1 sebagai negara tujuan ekspor furnitur Indonesia. Pada 2023, ekspor furnitur Indonesia ke AS tercatat sebesar 951,8 juta US$ dengan ekspor furnitur kayu tercatat sebesar 236,1 juta US$.

Total perdagangan Indonesia-AS pada periode Januari-April 2024 tercatat sebesar 11,70 miliar US$. Sementara total perdagangan Indonesia-AS pada 2023 tercatat sebesar 34,53 miliar US$, dengan nilai ekspor Indonesia ke AS sebesar 23,25 miliar US$ dan impor Indonesia dari AS sebesar 11,28 miliar US$. Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan 11,97 miliar US$ terhadap AS.

Tren kinerja perdagangan Indonesia-AS pada periode lima tahun terakhir (2019—2023) juga tumbuh positif sebesar 9,03 persen. Pada periode yang sama, ekspor nonmigas Indonesia ke AS tumbuh positif sebesar 9,93 persen. (*)