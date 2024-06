PAN Sebut Kader Selebritas Siap Dukung Zita Anjani di Pilgub Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad H. Wibowo mengungkap langkah politik partainya dalam Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jakarta. Dia menyebut Wakil Ketua DPRD Jakarta Zita Anjani masih menjadi prioritas untuk diusung oleh PAN.

"PAN sementara ini masih menjajaki kemungkinan pencalonan Zita Anjani dalam Pilkada Jakarta," kata Dradjad dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi Whatsapp, Senin, 10 Januari 2024.

Drajad juga mengatakan bahwa anak Ketua Umum PAN itu lebih berkemungkinan dicalonkan sebagai calon wakil gubernur. Saat ditanya soal siapa yang direncanakan sebagai pasangan Zita, Dradjad enggan menjawab.

"Kita lihat saja bagaimana nanti perkembangannya," ujarnya.

Lebih lanjut, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu juga menyatakan calon yang diusung partainya siap bersaing dengan siapa pun, termasuk mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang kini mendapatkan sinyal positif dari PKS dan PKB.

Baca Juga: Kata Pengamat Soal Interaksi Anies Baswedan dan PDIP Jelang Pilgub Jakarta

"Tidak masalah. PAN punya banyak tokoh pendulang suara di Jakarta," tuturnya.

Dradjad menyampaikan, salah satu strategi yang akan digunakan PAN untuk mendulang suara bagi Zita ialah dukungan para kader yang berasal dari kalangan selebritas.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Selain selebritas seperto Eko Patrio, Pasha, dan Uya Kuya, banyak tokoh nasional PAN di Jakarta yang akan bahu membahu membantu pemenangan jika Zita jadi maju," ucapnya.

Zita Anjani santer disandingkan dengan sejumlah nama untuk terjun di Pilgub Jakarta. Antara lain, Zita rencananya diduetkan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, hingga Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Sebelumnya, rencana duet Zita dan Kaesang ini diungkapkan oleh Zulkifli Hasan alias Zulhas yang juga merupakan ayah Zita. Menteri Perdagangan itu menceritakan tanggapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal kemungkinan Kaesang ikut serta dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Usai rapat bersama Jokowi, ia sempat bertanya bagaimana jika Kaesang maju dalam Pilgub Jakarta.

“Tadi saya tanya sama Bapak (Jokowi), habis rapat. ‘Pak bagaimana kalau Kaesang maju (Wagub Jakarta)?’” kata dia di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Jokowi, kata Zulhas, tak berharap jika Kaesang maju menjadi pemimpin Jakarta. “Waduh, jangan Pak Zul,’ kira-kira begitu,” ujar Zulhas menirukan jawaban Jokowi.

Pilihan Editor: Ramai Politik Dinasti di Pilkada 2024: Cek Daftarnya Termasuk Anak Zulhas, Anak Akbar Tanjung, Istri Yandri PAN, Anak Jokowi

SAVERO ARISTIA WIENANTO | HENDRIK KHOIRUL MUHID | ANDRY TRIYANTO TJITRA