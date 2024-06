NavaPark Permudah Konsumen Miliki Properti melalui Green Financing

Iklan

INFO NASIONAL – NavaPark bekerja sama dengan lima bank nasional di Indonesia di antaranya BCA, Mandiri, OCBC, Permata dan CIMB Niaga memberikan green financing berupa insentif kepada konsumen yang membeli produk dan unit di Navapark. Program ini untuk memenuhi meningkatnya permintaan kawasan hunian yang eco-friendly.

Dalam program ini nasabah bisa memperoleh keringanan berupa Down Payment (DP) hingga 0 persen, Biaya KPR hingga Rp0, hingga suku bunga yang sangat ringan. “Kami sangat bangga dapat menerima Greenship Certificate dari GBCI, sertifikasi ini membuka peluang dan kolaborasi baru dari sejumlah bank partners melalui penawaran green financing untuk township residensial Navapark,” kata Herry Hendarta, Deputy Group CEO Strategic Development and Assets Sinar Mas Land, baru-baru ini.

NavaPark dikembangkan oleh PT. Bumi Parama Wisesa yang merupakan joint venture company kedua perusahaan yang memiliki reputasi internasional yakni Sinar Mas Land dan Hongkong Land. Navapark merupakan kawasan mixed-use residential development premium seluas 77 hektare di BSD City dengan sertifikasi Greenship Neighborhood Platinum dari Green Building Council Indonesia (GBCI) karena memiliki konsep hunian hijau dan berkelanjutan.

Menurut Herry, pencapaian ini menjadi bukti atas upaya dan kerja keras seluruh tim yang terlibat dalam merancang dan membangun proyek yang memenuhi standar tertinggi keberlanjutan. “Kami percaya pembangunan hunian hijau berkelanjutan bukan hanya sebuah tren, tetapi sebuah kebutuhan untuk masa depan yang lebih baik,” kata dia.

Greenship Certificate tersebut, lanjut dia, juga mencerminkan komitmen Sinar Mas Land dan Hongkong Land untuk mendukung inisiatif pemerintah menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dalam mempromosikan hunian hijau dan keberlanjutan di Indonesia.

Untuk mengantongi Greenship Neighborhood Platinum Certification dari Green Building Council Indonesia (GBCI) NavaPark telah melalui serangkaian penilaian dan persyaratan yang didasarkan pada beberapa aspek, seperti Land Ecological Enhancement, Movement and Connectivity, Water Management and Conservation, Solid Waste and Material, Community Wellbeing Strategy, Building and Energy, hingga Innovation and Future Development.

Mengusung sustainable development, NavaPark dilengkapi dengan fasilitas Botanic Park, hamparan padang hijau seluas kurang lebih 10 hektare yang terdapat sekitar 1.200 pohon dengan berbagai jenis. Botanic Park dirancang oleh arsitek lanskap ternama yakni Ramboll Studio dari Singapura dengan mengusung konsep wetland atau lahan basah buatan.

Green area tersebut menjadi paru-paru bagi kawasan hunian karena menghasilkan udara yang sejuk, dapat digunakan sebagai pusat olahraga dan kesehatan, serta tempat hiburan keluarga setiap hari sehingga semakin meningkatkan kualitas kehidupan para penghuninya.

NavaPark berlokasi strategis di BSD City bagian barat. Perumahan ini dilengkapi dengan fasilitas bisnis dan lifestyle center, seperti AEON Mall, The Breeze, QBig, dan GrandLucky Superstore. Selain itu, ada pula pengembangan RANS Nusantara Hebat (Pusat Kuliner UMKM terbesar di BSD City) dan EASTVARA Mall (Lifestyle Commercial Center) yang diproyeksikan segera beroperasi di tahun 2024 ini. NavaPark juga dekat dengan kawasan perkantoran di antaranya BSD Green Office Park, Foresta Business Loft 1-5, Astra Biz Center, dan Wisma BCA.

Pada tahun 2025 mendatang, Cimory Dairyland dan Taman Rekreasi HeHa juga akan segera hadir. Dari sisi akses, BSD City memiliki jalur langsung menuju gerbang Tol Serpong-Balaraja Seksi 1A, Tol Jakarta-Merak (Tol Kebon Jeruk), dan Tol Jakarta-Serpong yang terintegrasi dengan Tol Kunciran-Serpong, JORR 2, Tol Bandara Soekarno-Hatta, dan Tol Jagorawi. (*)