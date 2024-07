SBY Akan Manggung di Festival Musik Pestapora 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY akan memeriahkan acara Pestapora tahun ini. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Parta Demokrat.

"Benar. Bapak direncanakan akan memenuhi undangan dari penyelenggara Pestapora," ujar Kepala Staf Fraksi Demokrat Yan Harahap kepada Tempo, Rabu, 3 Juli 2024.

Menurut Yan, SBY setidaknya akan membawakan dua lagu di acara tahunan tersebut. "Yang saya dengar, Bapak akan membawakan dua lagu, Insya Allah bisa lebih", ujarnya.

Dalam acara tersebut, SBY rencananya tidak akan tampil sendirian. Menurut Yan, composer musik terkenal, Tohpati, akan menemani Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ketika tampil.

"Insya Allah, Bapak akan diiringi oleh Tohpati dan kawan-kawan", kata Yan.

Yan mengatakan Tohpati sudah sering bekerja sama dengan SBY dalam menggarap lagu. SBY sendiri memang sudah menghasilkan sejumlah karya musik. Selama menjabat sebagai presiden, setidaknya ia telah merilis empat album.

Pestapora akan dilaksanakan pada 20-22 September 2024. Ratusan musisi dikabarkan akan mengisi acara yanga akan digelar di JI Expo Kemayoran itu. Beberapa line up dia taranya White Shoes and The Couple Company, The Adams, The Brandals, Sal Priadi dan lainnya. Tiket presale dijual mulai hari ini.

FAUZI IBRAHIM

