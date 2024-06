Sekar Tandjung Maju sebagai Calon Wali Kota Solo, Simak Profil Politikus Golkar Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPD II Partai Golkar Kota Solo Sekar Tandjung akan maju Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Solo 2024. Anak politikus senior Golkar Akbar Tandjung itu mendaftar sebagai bakal calon wali kota Solo di tiga partai politik yaitu Partai Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Parpol pertama yang didatangi Sekar untuk mengambil formulir pendaftaran yakni di kantor DPC Partai Gerindra Kota Solo di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Selasa, 4 Juni 2024. Kedatangan Sekar didampingi oleh Taufiqurrahman selaku Sekretaris Jenderal DPD II Partai Golkar Kota Solo dan pengurus lainnya.

“Ini merupakan bentuk antusiasme dan juga semangat dari Partai Golkar dan rasa kedekatan dengan Partai Gerindra tentunya yang mungkin sudah diketahui oleh semuanya,” katanya, Selasa, 4 Juni 2024.

Menurut dia, Golkar dan Gerindra memang memiliki kedekatan. “Saya rasa sudah menjadi rahasia umum bukan rahasia malah fakta bahwa memang Partai Golkar dan Partai Gerindra ada kedekatan yang spesial,” ucapnya.

Mengenal Sekar Tandjung

Sekar Krisnauli Tandjung anak keempat dari politikus senior Akbar Tandjung bersama Krisnina Maharani. Sekar kelahiran 15 Juli 1996 ini bersekolah di SMA Santa Ursula pada 2011 sampai 2014. Setelah itu, Sekar menempuh pendidikan tinggi dengan mengambil jurusan jurnalistik di Boston University, Amerika Serikat hingga mendapatkan gelar sarjana di 2018, dikutip dari LinkedIn dia.

Selama berkuliah, ia telah aktif dalam berbagai kegiatan. Beberapa di antaranya, Sekar pernah magang di The Jakarta Post untuk posisi features intern (2015), kemudian menjadi staff writer dan campus news editor di The Daily Free Press (2015-2016), magang sebagai news intern di Maroko News, di Rabat, Maroko (2016), menjadi global affairs and pennsylvania avanue intern di ABC News, Washington DC (2017), dan sebagai research assistant intern di Bower Group Asia Jakarta di tahun yang sama.

Sekar Tandjung juga pernah menjadi bagian dari tim Media Center Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019. Saat itu, Sekar sebagai media relation terutama media internasional yang memberitakan Pemilihan Presiden atau Pilpres. Ia menjadi penghubung antara Prabowo-Sandi dengan media asing yang meliput.

Sekar menduduki posisi sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Surakarta, Sekar juga dikenal sebagai Anggota DPRD Kota Surakarta periode 2024-2029.

Ia juga menjabat sebagai Ketua Kartini DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Adapun di bidang bisnis, Sekar Tandjung juga sebagai bussiness head di Rumah Budaya Keratonan dan Roemahkoe Heritage Hotel.

