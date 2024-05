Bamsoet Dukung Toyota Gazoo Racing Indonesia Berlaga di Kejuaraan Balap Internasional

Iklan

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo atau Bamsoet, mendukung Toyota Gazoo Racing Indonesia (TGRI) yang akan mengirimkan atlet balap kebanggaan Indonesia untuk mengikuti berbagai kejuaraan balap bergengsi di Internasional.

"Selain ke Meksiko, TGRI juga akan mengirimkan atletnya untuk mengikuti Adia Cross Country Rally pada 11-17 Agustus 2024 di Thailand," ujar Bamsoet usai menerima jajaran TGRI, Senin, 13 Mei 2024.

Bamsoet mengatakan, pada Juni hingga Agustus 2024, TGRI akan mengirimkan para pembalapnya ke kejuaraan balap internasional GT World Challenge Asia atau Japan Cup, pada 8 Juni-23 Agustus 2024.

"Selain mengikuti kejuaraan internasional, di sepanjang Maret hingga November 2024, TGRI juga akan mengikutsertakan para atletnya di berbagai kejuaraan nasional. Antara lain pada Touring National Championship, Slalom National Championship, Sprint Rally National Championship, dan Rally National Championship," ujarnya.

Menurut Bamsoet, kehadiran TGRI sejalan dengan upaya Toyota untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya IMI mempopulerkan dan mengembangkan motorsport. Terlebih saat ini Indonesia sudah memiliki banyak sirkuit dan sedang membangun berbagai sirkuit lainnya.

Bamsoet memaparkan, di sepanjang tahun 2023 berbagai prestasi berhasil ditorehkan para atlet TGRI. Antara lain, atlet Haridarma Manoppo yang meraih Juara 2 Podium Overall of GT 4 Class GTWC Asia dan Juara 1 Nasional ITCR Mac Class ISSOM, TB Adhi yang meraih P2 Overall AXCR, dan Anjasara Wahyu yang meraih Juara 1 Nasional Team Tandem Slalom," kata dia. (*)