One Way Arus Balik dari Kalikangkung Semarang Mulai Diberlakukan

TEMPO.CO, Semarang - Rekayasa lalu lintas satu arah atau one way mulai diberlakukan pada arus balik Lebaran 2024. One way mulai diberlakukan dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Kota Semarang sampai KM 72 Tol Cipali pada Sabtu 13 April 2024.

Sebelum penerapan rekayasa lalu lintas satu arah polisi telah mensterilkan jalur Tol Trans Jawa tersebut. "Sterilisasi kendaraan itu dilakukan sejak pukul 13.00 WIB. One way kami laksanakan pada pukul 15.00 WIB start dari Kalikangkung," kata Kakorlantas Polri Inspektur Jenderal Aan Suhanan di Kalikangkung, Sabtu, 13 April 2024.

Selain one way, kepolisian juga akan menerapkan sistem contra flow hingga Km 47. Guna mengatur kecepatan kendaraan dalam batas aman saat contra flow, petugas akan melaksanakan patroli sepanjang jalur dengan interval setiap 30 menit.

"Pembatas dan water barier pemisah jalur juga akan diperbanyak untuk menjaga keamanan dan keselamatan kendaraan di jalur contra flow," ujar Aan.

Pembukaan one way dari Kalikangkung sampai Cipali turut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan, dan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi.

