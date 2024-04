Jubir Kemenhan Sebut Prabowo Temui Xi Jinping Bukan sebagai Presiden Terpilih

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto memenuhi undangan pertemuan dengan Presiden Cina Xi Jinping. Prabowo dan Xi bertemu di the Great Hall of the People in Beijing, pada Senin, 1 April 2024.

Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan, pada pertemuan itu, Prabowo hadir dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan dan bukan presiden terpilih. "Kapasitas Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI, dan beliau menyampaikan salam dan juga pesan dari Presiden RI Joko Widodo," ujar Dahnil saat dihubungi Tempo melalui pesan singkat pada Selasa, 2 April 2024.

Dahnil menyebut, meski media, pemerintahan Cina maupun Presiden Xi Jinping menyebut Prabowo sebagai Presiden terpilih, dalam pertemuan itu Prabowo hadir sebagai Menteri Pertahanan. Dia menyebut, pertemuan itu membahas mengenai masa depan hubungan strategis Indonesia dan Cina.

Mengenai isi pembicaraan itu, Dahnil tak menjelaskan detail. Dia hanya menyebut, Prabowo selama ini aktif menjaga hubungan baik dengan semua negara sahabat termasuk dengan Cina.

"Beliau (Prabowo) aktif berusaha menyuarakan perdamaian dunia, dan sikap tersebut tentu akan tetap disuarakan Pak Prabowo di masa yang akan datang, serta menjaga hubungan baik dengan semua negara termasuk Cina," ucap Dahnil.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menyebut, dari pertemuan itu tak ada kesepakatan khusus atau perjanjian antara Cina dengan pemerintahan baru yang nantinya akan dipimpin Prabowo. "Isi pembicaran saya enggak tahu. Masalah komitmen saya rasa belum ada. Itu kan baru pertemuan silaturahmi biasa, kalau dari info yang saya terima," ujarnya.

Adapun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memenuhi undangan pertemuan dengan Presiden Cina Xi Jinping. Prabowo dan Xi bertemu di the Great Hall of the People in Beijing, Senin, 1 April 2024. Ini menjadi anjangsana Prabowo pertama sebagai Presiden terpilih.

Dalam keterangan tertulis, Prabowo menyampaikan terima kasih atas sambutan dan undangan untuknya. Eks Pangkostrad itu juga menyampaikan salam hangat dari Presiden Joko Widodo.

Sementara, Xi menyampaikan selamat kepada Prabowo atas kemenangan dia di Pilpres 2024. Pemipin Partai Komunis Cina itu mengingatkan bahwa selama 10 tahun kerja sama dengan Jokowi, kerja sama kedua negara maju dengan pesat.

DANIEL A. FAJRI

