PLN Panen Penghargaan di Ajang BCOMSS 2024

INFO NASIONAL – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN panen penghargaan di ajang BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024. PLN menjadi Best of The Best Communications dengan 12 penghargaan dari Menteri BUMN yang diselenggarakan di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Kamis 7 Maret 2024 malam.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo berhasil meraih penghargaan Best CEO Communications. PLN juga berhasil mendapatkan peringkat 1 dan 3 Media Relations, peringkat 2 dan 3 Internal Communications, peringkat 1 Social Media Ranger, dan EVP Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto sebagai Best Corporate Communications.

Sementara pada Sustainability, PLN terpilih menjadi peringkat satu pada Community Involvement Development (CID) Kesehatan, Rumah BUMN of the Year, Best Milennial TJSL, dan Top Contributor BUMN for Sustainability. Selain itu, Corporate Secretary PLN Alois Wisnuhardana juga menjadi nominasi best Corporate Secretary.

Berkat pengelolaan komunikasi korporat yang baik, Menteri BUMN Erick Thohir pun mendorong semua perusahaan BUMN bisa menerapkan keterbukaan dan keberlanjutan. Hal ini kata Erick, mengingat tantangan di masa depan yang membutuhkan tranformasi seluruh perusahaan BUMN.

"Ini bagian kita terus mendorong keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik," kata Erick.

Peningkatan keterbukaan informasi BUMN pada 2024 naik 2.500 kali lipat dibandingkan pada 2019 saat ia menjabat yang hanya ada satu BUMN yang memiliki status informatif dengan baik.

Capaian prestasi yang diperoleh perusahaan-perusahaan BUMN saat ini harus menjadi pemacu untuk menciptakan terobosan-terobosan demi kemajuan.

"Transformasi BUMN juga harus kita dorong, kita tidak bisa berpuas diri hari ini, apakah misalnya deviden tahun ini yang terbesar sepanjang sejarah yaitu Rp 81,4 Triliun cukup? Tidak. Negara membutuhkan lebih," kata Erick.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan terima kasih atas seluruh penghargaan yang diperoleh PLN pada BCOMSS 2024.

“Penghargaan ini bisa didapat karena kerja keras semua insan PLN dalam melakukan transformasi bisnis, salah satunya di sektor komunikasi perusahaan. Tidak lain ini adalah upaya kita untuk semakin transparan dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat,” ucap Darmawan.

Raihan ini tentunya tidak lepas dari peran Darmawan memimpin transformasi sektor komunikasi di PLN. Melalui transformasi, dirinya menggarap serius pengelolaan komunikasi korporat untuk menjembatani informasi perusahaan kepada publik.

“Dulu komunikasi korporat kami tidak terstruktur, pasif, dan kurang responsif dalam menanggapi berbagai isu. Kami lakukan transformasi untuk lebih mendekatkan diri di tengah masyarakat. Kini kita bisa melihat komunikasi yang dilakukan menjadi akurat, powerful dan efektif,” kata Darmawan.

Sepanjang tahun 2023, komunikasi korporat PLN secara konsisten mengelola informasi dan publikasi yang mampu menjangkau khalayak luas, bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga cakupan global, yang menghasilkan lebih dari 174 ribu pemberitaan di lebih dari 4,5 ribu media.

Bahkan berdasarkan hasil survei Nasional, isu transisi energi yang disampaikan PLN dipahami oleh 45 persen publik. Dari 45 persen publik yang tahu tentang program PLN dalam mewujudkan transisi energi, 86 persen merasa sangat/cukup yakin PLN mampu menjalankan program transisi energi.

Ini menunjukkan keberhasilan strategi komunikasi dan pengelolaan saluran komunikasi yang baik, sehingga sebagian besar publik yakin bahwa PLN mampu menjadi leader dalam menjalankan program transisi energi di tanah air.(*)