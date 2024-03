Fakta AHY Bertemu Prabowo: Minta Maaf hingga Minta Restu Berantas Mafia Tanah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Jakarta, pada Selasa kemarin, 5 Maret 2024.

Dalam kunjungan perdananya sebagai Menteri ATR/BPN ke Kantor Kemhan RI itu, AHY memanfaatkan pertemuan untuk mengucapkan selamat atas gelar jenderal kehormatan (HOR) yang diterima oleh Prabowo pada pekan lalu.

Prabowo dan AHY berdiskusi selama kurang lebih 1 jam. Pertemuan di ruang kerja Prabowo itu berlangsung tertutup.

Namun, AHY membagikan momen pertemuan tersebut melalui unggahan video di akun instagram pribadinya @agusyudhoyono, pada Selasa, 5 Maret 2024.

AHY menyebut, sejak dilantik pada 21 Februari 2024, dia belum bertemu dengan Prabowo. Berikut fakta pertemuan dengan Prabowo seperti diungkapkan oleh AHY:

AHY minta maaf ke Prabowo

Dalam kesempatan itu, AHY juga meminta maaf karena tidak hadir dalam acara penganugerahan gelar jenderal kehormatan yang diterima Prabowo saat Rapat Pimpinan TNI/Polri Tahun 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, pekan lalu.

AHY menyebut, dia tak hadir di acara itu karena ada tugas mendampingi Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Pertemuan ini juga merupakan kesempatan yang baik bagi saya untuk bertemu langsung dan mengucapkan selamat atas jenderal kehormatan yang diterima beliau," kata AHY dalam unggahannya.

Minta restu berantas mafia tanah

AHY juga meminta restu kepada Prabowo agar dapat memberantas mafia tanah. Menurut dia, pemberantasan mafia tanah membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak.

"Memberantas mafia tanah ini butuh sinergi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholders. Untuk itu, saya mohon doa restu kepada beliau atas ikhtiar bersama ini. Terima kasih Pak Menhan atas waktunya," ucap AHY.

Berdasarkan pantauan Tempo, AHY bersama rombongannya tiba di Kantor Kemhan RI sekitar pukul 14.00 WIB.

Usai pertemuan, Prabowo mengantarkan AHY ke kendaraannya yang terparkir dekat gedung utama Kantor Kemhan RI. Dalam bahasa Inggris, Prabowo berpesan kepada AHY untuk selalu melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

"Do the best, for the good of the country," kata Prabowo kepada AHY, seperti dikutip dari Antara.

Diketahui, AHY dilantik sebagai Menteri ATR/BPN oleh Presiden Jokowi pada Rabu, 21 Februari 2024. AHY dilantik berlandaskan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju.

AHY menggantikan Marsekal TNI Purn. Hadi Tjahjanto, yang saat itu juga dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI.

Masuknya AHY dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun mengakhiri posisi Partai Demokrat. Partai yang dipimpin oleh AHY ini sebagai oposisi selama hampir dua periode pemerintahan Presiden Jokowi.

Beberapa pengamat politik menilai terpilihnya AHY sebagai menteri karena dukungan Demokrat terhadap Prabowo pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Partai Demokrat dalam Pilpres 2024 tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

YOHANES MAHARSO | DANIEL A. FAJRI | ANTARA

