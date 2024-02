Ancang-ancang Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki Iskandar Maju Pilkada DKI 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki Iskandar menjadi dua kandidat dari partainya yang dapat ikut pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024. Namun, kata Airlangga, sampai sejauh ini belum ada keputusan.

“Namanya on the way, dalam perjalanan,” kata Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 26 Februari 2024.

Airlangga menjelaskan keputusan maju atau tidaknya seseorang di Pilkada DKI tergantung survei terakhir. “Nanti pasti mengerucut. Akan dipilih dalam forum khusus sesuai jadwal pilkada nanti,” katanya.

Nama Ridwan Kamil sebelumnya menjadi perbincangan usai balihonya viral di media sosial. Baliho tersebut memperlihatkan Ridwan Kamil mengenakan kemeja kotak-kotak biru dan membawa ransel. Di baliho juga tertulis “Lagi jalan ke mana, Kang?” “OTW Jakarta nih”.

Usai beredar foto baliho tersebut, banyak spekulasi yang muncul, termasuk maju Pilkada DKI 2024. Dikutip dari Antara, pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan dirinya membidik peluang di Pilkada Jabar atau DKI Jakarta tahun 2024.

Dua peristiwa politik tersebut merupakan peluang yang paling rasional bagi dirinya untuk bisa berlaga kembali di kancah politik dalam kurun waktu dekat ini.

"Sehingga opsi saya adalah sama, melanjutkan gubernur, nanti di bulan November 2024 ialah antara (Pilkada) Jawa Barat atau DKI (Jakarta). Dan survei dua-duanya bagus," kata Kang Emil saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Kamis, 25 Mei 2023.

Ahmed Zaki klaim diusulkan Musda Partai Golkar

Jauh sebelum baliho Kang Emil beredar, berdasarkan catatan Tempo, Ahmed Zaki telah memastikan bakal maju pada Pilgub DKI Jakarta 2024.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta itu usai acara pengukuhan Rian Ernest sebagai kader baru DPD Partai Golkar DKI Jakarta.

"Hasil musda Partai Golkar DKI Jakarta memang mengusulkan nama saya sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta," kata Zaki pada Selasa, 31 Januari 2023.

Meski bakal maju dalam Pilgub DKI, Zaki mengatakan partainya akan terlebih dulu fokus dalam menghadapi Pemilu Legislatif 2024 sekaligus memenangkan Airlangga dalam Pilpres 2024.

Saat itu, seluruh kader Partai Golkar bertugas untuk memenangkan Airlangga sebagai presiden sebelum akhirnya Golkar memutuskan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Target kami adalah meraih suara Golkar terlebih dahulu di Pemilu Legislatif dan memenangkan Pak Airlangga sebagai Presiden dari Partai Golkar. Karena 2024 didahului oleh Pemilu Legislatif dan Pilpres terlebih dahulu, setelah itu Pilkada," jelas Zaki.

Ahmed Zaki sempat menjabat sebagai Bupati Tangerang. Masa jabatannya sebagai Bupati Tangerang berakhir pada 2023.

Pelaksanaan kampanye pilkada tahun ini rencananya berlangsung pada 25 September-23 November 2024. Pelaksanaan pemungutan suara dijadwalkan pada 27 November 2024. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara: 27 November-16 Desember 2024.

DANIEL A. FAJRI | AMY HEPPY

