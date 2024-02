Airlangga soal Ridwan Kamil Maju Pilkada DKI 2024: Ada Dua Calon, tapi Belum Ada Keputusan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membenarkan bahwa Ridwan Kamil menjadi satu dari dua tokoh partai yang dapat ikut Pilkada DKI Jakarta 2024. Namun sampai sejauh ini belum ada keputusan untuk menunjuk Emil, sapaan akrab Ridwan untuk Pilkada DKI. Selain Emil, Ahmed Zaki menjadi kandidat lain yang akan diusung Partai Beringin.

“Namanya on the way, dalam perjalanan,” kata Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 26 Februari 2024.

Airlangga menjelaskan keputusan maju atau tidaknya Emil di Pilkada DKI tergantung survei terakhir. “Nanti pasti mengerucut. Akan dipilih dalam forum khusus sesuai jadwal pilkada nanti,” katanya.

Pelaksanaan kampanye Pilkada tahun ini rencananya berlangsung pada 25 September-23 November 2024. Pelaksanaan pemungutan suara dijadwalkan pada 27 November 2024. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara: 27 November-16 Desember 2024.

Ridwan Kamil menjadi perbincangan usai balihonya viral di media sosial. Baliho tersebut memperlihatkan Ridwan Kamil mengenakan kemeja kotak-kotak biru dan membawa ransel. Di baliho juga tertulis “Lagi jalan ke mana, Kang?” “OTW Jakarta nih”. Usai beredar foto baliho tersebut, banyak spekulasi yang muncul, termasuk maju Pilkada DKI 2024.

Dikutip dari Antara, Emil mengatakan dirinya membidik peluang di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jabar atau DKI Jakarta tahun 2024, dua peristiwa politik tersebut merupakan peluang yang paling rasional bagi dirinya untuk bisa berlaga kembali di kancah politik dalam kurun waktu dekat ini.

"Sehingga opsi saya adalah sama, melanjutkan gubernur, nanti di bulan November 2024 ialah antara (Pilkada) Jawa Barat atau DKI (Jakarta). Dan survei dua-duanya bagus," kata Gubernur Ridwan Kamil di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Kamis, 25 Mei 2023.

Rencana Emil ini mendapat respons dari kandidat potensial lain seperti Politikus Partai NasDem Ahmad Sahroni. Dia mengunggah foto berisi tulisan “Dari Tanjung Priok Untuk Jakarta” di akun Instagram pribadinya @ahmadsahroni88.

Menanggapi isu majunya Ridwan dalam Pilgub DKI Jakarta Sahroni ia mengunggah video pendek atau reels Instagram yang berisi potongan videonya pada Jum’at 23 Februari 2024.

Dalam video yang diunggah Sahroni terlihat ia sedang menjawab pertanyaan wartawan soal majunya Ridwan di Pilgub DKI Jakarta. Menurutnya persaingan akan lebih mudah jika lawannya Ridwan Kamil. “Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta, kalau gua udah di Jakarta. Jadi gua anytime gampang. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lawannya,” kata Sahroni.

DANIEL A. FAJRI

