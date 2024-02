Real Count KPU Sementara: Ravindra Airlangga Ungguli Fadli Zon dan Adian Napitupulu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar Ravindra Airlangga menempati posisi teratas berdasarkan real count atau hitung nyata sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dimuat di laman pemilu2024.kpu.go.id.

Putra Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ini memperoleh suara sementara sebanyak 60.339 suara untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Rakyat RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat V.

Dilihat Tempo, pada Sabtu, 17 Februari 2024 pukul 10.00 WIB, real count KPU menunjukkan perkembangan atau progres sebesar 56.19 persen atau 8.556 dari 15.228 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Di tempat kedua diisi oleh Fadli Zon dari Partai Gerindra. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mendapatkan suara sementara sebanyak 55.828 suara.

Lantas, bagaimana dengan Adian Napitupulu? Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini baru mendapatkan suara sementara sebanyak 32.076 suara.

Dapil Jawa Barat V ternyata tak cuma menjadi tempat bertarung bagi Ravindra, Fadli Zon serta Adian. Tommy Kurniawan dan Primus Yustisio yang merupakan artis turut mencalonkan diri kembali sebagai anggota legislatif DPR RI.

Bahkan perolehan suara sementara untuk Tommy dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Primus dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengungguli Adian PDIP.

Tommy mendapatkan 44.706 suara sementara. Sedangkan Primus meraih suara sementara sebesar 49.602 suara.

Profil Ravindra Hartarto

Dilansir dari laman ravindraairlangga.id, Ravindra Hartarto lahir pada 28 Agustus 1991. Ia adalah pengusaha dan politikus dari Indonesia.

Ravindra adalah anak Airlangga Hartarto dan cucu dari Hartarto Sastrosoenarto, mantan Menteri di masa Presiden Soeharto.

Pada 27 Maret 2022, ia menjadi anggota DPR-RI dari Dapil Jabar V menggantikan Ichsan Firdaus yang telah meninggal. Saat ini, Ravindra duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan dan kelautan.

Ravindra memiliki gelar Master of Science dari Johns Hopkins University tahun 2016 dan Bachelor of Arts in dari University of San Francisco tahun 2013.

Ravindra memiliki perhatian khusus pada bidang IPTEK terutama Bioteknologi, dan kerap memberi masukan terkait inovasi inovasi IPTEK. Selama berkerja, dia mendalami sektor engineering, procurement and construction (EPC) serta informatika.

