Infomedia Utamakan Pengembangan Bisnis Berkelanjutan

Sebagai langkah nyata dalam meningkatkan tata kelola perusahaan, PT Infomedia Nusantara, anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) di bidang layanan business process outsourcing (BPO), meraih penghargaan sebagai Indonesia Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI). Prestasi ini diraih pada acara Indonesia Good Corporate Governance Award yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan SWA Media Group.

Eddy Sofryano, Direktur Utama Infomedia, menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi dan katalis bagi perusahaan dalam menciptakan keberlanjutan bisnis di masa mendatang. Ia menekankan bahwa berbagai perbaikan telah dilakukan sepanjang tahun 2023, mengakibatkan peningkatan performa Infomedia dalam CGPI.

Dalam dua tahun terakhir, Infomedia secara fokus meminimalisasi risiko guna meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Salah satu langkahnya adalah dengan melakukan evaluasi praktik Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance - GCG) melalui GCG assessment. Selain itu, perusahaan juga aktif dalam berbagai inisiatif Digital Innovation untuk memberikan kontribusi sosial melalui Social Impact Creation.

Terobosan Digital Innovation tercermin dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) secara digital melalui platform HumanVue. Melalui HumanVue, masyarakat dapat mengakses kesempatan kerja secara digital dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kapabilitasnya. Perusahaan, sebagai pemberi kerja, juga dapat menyaring SDM berkualitas sesuai kebutuhan perusahaan, termasuk proses seleksi secara menyeluruh mulai dari dokumen, tes tertulis, hingga wawancara yang dapat dilakukan dalam satu platform. Keberadaan HumanVue tidak hanya memudahkan perusahaan menjangkau lebih banyak SDM berkualitas di seluruh Indonesia, tetapi juga mempermudah para pencari kerja tanpa biaya tinggi untuk akomodasi dan transportasi.

Infomedia juga berkomitmen pada kontribusi terhadap Social Impact Creation melalui aktivitas pendukung Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas. Infomedia memberikan peluang kerja bagi tenaga kerja disabilitas dan memastikan lingkungan perusahaan bersifat inklusif bagi semua karyawan.

Sebagai bentuk kontribusi pada akhir tahun 2023, Infomedia mendukung pemberdayaan masyarakat disabilitas melalui Galang Difabel Gamping (GADING) di Kecamatan Gading, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Infomedia menyumbangkan dana sebesar Rp15.000.000 untuk mendukung masyarakat disabilitas agar dapat mandiri dan memiliki keterampilan.

Eddy Sofryano menyimpulkan bahwa dukungan terhadap masyarakat disabilitas adalah salah satu cara perusahaan mendukung pemerintah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas. Selain itu, ini juga bertujuan menciptakan masyarakat Indonesia yang semakin unggul dan inklusif. Dengan demikian, prestasi dan komitmen Infomedia dalam berbagai aspek ini menegaskan posisinya sebagai perusahaan yang terpercaya dan berkomitmen pada tata kelola perusahaan yang baik.(*)