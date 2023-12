Bambang Soesatyo Serahkan Hadiah Juara IMX Black Stone

Iklan

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) serta Legislator DPR RI Dapil 7 Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen Bambang Soesatyo menyerahkan hadiah kepada Juara I, "The King", IMX Black Stone Live Modz Challenge 2023 All Star, yang dimenangkan Tim Artis terdiri dari Uya Kuya, Baim Wong, dan Atta Halilintar. Serta Runner Up yang diraih Tim Reviewer Otomotif yang terdiri dari Fitra Eri, Om Mobi, dan Ridwan Hanif.

Setelah sukses di tahun 2023, IMX Black Stone Live Modz Challenge akan hadir kembali di tahun 2024, bersamaan dengan Indonesia Modification and Lifestyle Expo 2024 (IMX 2024). Sehingga bisa terus menumbuhkan semangat seluruh elemen penggerak industri modifikasi dan after market.

"Tahun 2024 nanti merupakan tahun ketujuh National Modificator and After Market Association (NMAA) menyelenggarakan IMX, serta tahun ketiga Black Stone Group menyelenggarakan Black Stone Live Modz. Sehingga kualitas acara penyelenggaraannya tidak perlu diragukan. Selain mendorong perkembangan industri modifikasi dan after market otomotif, event ini diharapkan juga kembali dapat menembus sekat-sekat pembatas sehingga bisa melahirkan lebih banyak kreativitas dari para insan modifikasi nasional," ujar Bamsoet usai menyerahkan hadiah kepada para Juara IMX Black Stone Live Modz Challenge 2023 All Star, di Jakarta, Jumat, 22 Desember 2023.

Turut hadir antara lain, IMX Project Director sekaligus Founder NMAA Andre Mulyadi, perwakilan Tim Artis Uya Kuya, dan perwakilan Tim Reviewer Otomotif Om Mobi.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, IMX Black Stone Live Modz Challenge 2023 merupakan bentuk perhatian IMI, Black Stone Group, serta NMAA dalam menjadikan Indonesia sebagai barometer industri modifikasi dan after market otomotif di skala Internasional. Event ini telah memberikan dampak yang dahsyat dalam mempromosikan perkembangan industri modifikasi dan after market otomotif di Indonesia.

Selama kurang lebih satu bulan pengerjaan modifikasi, Tim Artis dan tim Reviewer Otomotif berhasil menjawab tantangan Black Stone Live Modz 2023, dengan menerapkan ragam tema modifikasi berbasis big MPV Hyundai H-1. Sejak memulai proses modifikasi sampai akhirnya rampung dan dirilis secara perdana dalam gelaran OLX IMX 2023, persaingan antara kedua tim sangat ketat. Dua konsep modifikasi berbeda dengan basis Hyundai H-1 membawa tema modifikasi berbeda," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina berbagai club otomotif Indonesia dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, Hyundai Revolution Tim Artis membawa konsep VIP Elegan yang menerima ubahan di berbagai sektor. Memadukan ragam keunggulan dan kemewahan dari MPV premium seperti hadirnya sistem full motorized, voice command, dan artificial intelligence (AI) bisa mengoperasikan sejumlah fitur dan fungsi. Secara total, modifikasinya hadirkan nuansa kabin first class di private jet.

"Sementara Hyundai RI-1 Concept garapan Tim Reviewer Otomotif menampilkan sebuah rekayasa mobil perlindungan level tertinggi yang diandalkan oleh Presiden Indonesia untuk mengawal presiden sampai ke daerah pelosok di Indonesia," pungkas Bamsoet. (*)