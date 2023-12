Turnamen Golf Penuh Sukacita

Iklan

INFO NASIONAL - Sepasang bola golf melambung di atas rumput Sentul Highlands Golf Club, Bogor Regency, Jawa Barat. Di belakangnya mengekor asap berwarna jambon seolah condensation trail dari pesawat jet. Hal ini menjadi pembuka Tempo Golf Turnament 2023 yang berlangsung pada Sabtu, 2 Desember silam.

Bola-bola yang melenting jauh tersebut berasal dari pukulan Direktur Info Media Digital Tommy Aryanto dan pembalap F1 Indonesia, Rio Haryanto. Mereka didapuk menjadi pembuka turnamen yang diikuti lebih dari seratus peserta dari berbagai kalangan, seperti pejabat pemerintahan, perbankan, hingga petinggi di aparat keamanan.

Tokoh yang hadir antara lain Komisaris Utama Mandiri Securitas, Hoesein; Staf Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika, Daniel Hutagalung, Senior Vice President dan Director Modena, Bagus Prastowo, Brigadir Jenderal Polri Aswin Sipayung, Komisaris Besar Polri, Ade Yaya, dan tentunya pembalap Rio Haryanto.

Turnamen golf yang rutin digelar Tempo Media ini, menurut Tommy, semakin meriah dan menyajikan banyak hadiah menarik. “Tersedia mobil Lexus RZ 450 e bagi yang berhasil Hole in One,” ujarnya. Selain mobil berharga sekitar 2,2 miliar rupiah tersebut, juga tersedia sepeda elektrik Viar C3 X sebagai Grand Lucky Draw.

Sayangnya, di turnamen ini tidak ada yang berhasil mencetak Hole in One. Sedangkan Hasna, pemenang sepeda elektrik, mengaku senang bisa ikut di turnamen yang digelar Tempo. Di hasil akhir skor, ia pun berhasil masuk jajaran Flight karena mampu mencetak birdie. “Karena sering main di sini. Lapangan golf di Sentul ini memang favorit saya,” katanya sambil tersenyum.

Sentul Highlands Golf Club memiliki luas 85,4 hektare dengan 18 hole. Kontur lapangan yang berbukit dengan latar pemandangan gunung-gunung di area Bogor memberi suasana penuh kesegaran di gelaran Tempo Golf Turnament tahun ini.

Menurut laman Golflux, Sentul Highlands Golf Club berada di peringkat lima dalam 10 lapangan golf yang sulit di Indonesia. Terdapat sejumlah hole yang menyajikan tantangan, antara lain pada hole 12 par 3, hole 5 par 4, dan hole 14 par 4.

Pukulan birdie antara lain tercatat di hole 3, hole 15 dan hole 16. Pemain yang berhasil adalah Waway, Joko, dan Darwin. Walau demikian, dari pengamatan Info Tempo, para pegolf itu tetap menikmati permainan. Ada yang mengepalkan tangan ketika bola meluncur mulus ke lubang di area green, ada pula yang berjoget pertanda bahagia.

Sementara itu, Rio Haryanto cukup serius melakoni turnamen ini. Beberapa kali terlihat ia berjongkok dan membidik dengan saksama lubang di area green. Salah satu pukulannya bahkan ada yang menyasar ke area rough atau wilayah pinggir lapangan yang ditumbuhi rumput lebih gondrong, sehingga kian menyulitkan untuk melejitkan bola kembali ke jalur fairway.

Ia mengaku tetap menikmati pertandingan ini. “Sangat seru ya main di Sentul Highlands. Menurut saya, cuaca pas, enggak terlalu panas dan juga enggak hujan. Enjoy banget main bareng di turnamen ini,” katanya.

Rio pun sangat menikmati makan malam bersama yang diadakan panitia Tempo Golf Turnament 2023 sambil mengumumkan pemberian hadiah dan door prize.

Semenjak melipir dari ingar-bingar balap ‘jet darat’ Formula 1 beberapa tahun lalu, pemuda kelahiran 1993 ini lebih fokus menekuni bisnis dan bermain golf. “Setelah Tempo Golf Tournament, rencananya dua minggu mendatang ikut turnamen lagi,” ucap Rio.

Pencetak Nilai Terbaik

Best Gross Overall: Imran | Best Net Overall: Dega | Flight A Net I: Agus | Flight A Net II: Hasnah | Flight B Net I: Jony | Flight B Net II: Denny Riadi | Longest Drive: Aji Satrio | Nearest to the Pin: Linggom | Nearest to the Line: Kadek

