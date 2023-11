Pertamina Wujudkan Sekolah Energi Berdikari di Palembang

Iklan

INFO NASIONAL - PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terus berkomitmen dan menunjukkan aksi nyata kepeduliannya terhadap lingkungan dengan mempersiapkan generasi muda yang peduli lingkungan melalui Program Sekolah Energi Berdikari (SEB) Pertamina di SMA Negeri 14 Palembang.

SMA Negeri 14 Palembang merupakan salah satu sekolah yang telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan akan menuju Adiwiyata Mandiri.

Melalui program SEB Pertamina, dengan tema “Energizing Sustainable Community” yang bertujuan mendukung keterlibatan sekolah dan generasi muda dalam keberlanjutan lingkungan (enviromental sustainability), dan pemberian edukasi penggunaan energi baru terbarukan (EBT) untuk mendorong generasi muda memberikan dampak yang besar bagi lingkungan.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mengatakan program SEB Pertamina ini sejalan dengan program pemerintah yang memberikan perhatian penuh dalam transformasi ekonomi hijau dan mencapai target Net Zero Emission tahun 2060 dalam mengimplementasikan nilai-nilai Adiwiyata.

"Penerapan EBT melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berfokus di bidang lingkungan juga dilakukan Pertamina, salah satunya melalui program Sekolah Energi Berdikari yang bertujuan mendukung pencapaian Sekolah Adiwiyata di SMA Negeri 14 Palembang, sekaligus melakukan instalasi EBT dan pendampingan pemanfaatannya. Melalui program ini, kami harapkan di tahun depan dapat tercapai sekolah Adiwiyata Mandiri," ujar Zibali.



Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Palembang, Hj. Nyanyu Nurlaila, M.Pd, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pertamina baik itu bantuan solar panel maupun edukasi-edukasi yang diberikan.

“Alhamdulillah, SMA Negeri 14 Palembang telah berhasil mendapatkan Adiwiyata Nasional. Melalui bantuan yang diberikan Pertamina ini, dapat mendukung kami menuju sekolah Adiwiyata Mandiri," ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, rangkaian kegiatan Program SEB mengadakan sharing session tentang Energi Baru Terbarukan (EBT) yang diisi oleh beberapa narasumber diantaranya LNG dan LPG Specialist SKK Migas, Satya Hangga Yudha Widya Putra, B.A., (HONS), M.Sc, Manager CSR PT Pertamina (Persero) Dian Hapsari Firasati, New Energy Analyst Pertamina New & Renewable Energy (PNRE), Julius Timothy, Society of Renewable Energy (SRE), Zagy Berian, sekaligus sharing tentang The Risk of Drugs and The Spread of HIV/AIDS for Young Age oleh Pertamina Indonesia Healthcare Corporation (IHC) Pertamina , dr. Defer Siska.

Selain itu, Program SEB juga melibatkan Perwira Pertamina dengan memberikan edukasi kepada pelajar SMA Negeri 14 Palembang tentang Creative Thinking, Responsible Lifestyle, dan Budaya AKHLAK untuk menciptakan generasi emas di masa mendatang.

Program ini juga sejalan dengan komitmen Pertamina dalam mengimplementasikan ESG (Environmental, Social dan Governance) dan Sustainability Development Goals (SDGs) point 4 yaitu pendidikan berkualitas, point 7 yaitu energi bersih dan terjangkau dan poin 13 yaitu penanggulangan perubahan iklim.(*)