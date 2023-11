Presiden Hadiri Penandatanganan Perjanjian Induk Divestasi PTVI di San Fransisco

Iklan

INFO BISNIS - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menghadiri

penandatangan Heads of Agreements: PTVI Divestment Commitment (HoA) yang ditanda tangani oleh Direktur Utama BUMN Holding Industri Pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), CEO Vale Canada Limited (VCL), Senior Managing Executive Officer Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (SMM), serta CEO PT Vale Indonesia Tbk. (PTVI) serta disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Wakil Menteri BUMN yang diselenggarakan di San Fransisco pada Jumat, 17 November 2023 waktu setempat.

HoA (Perjanjian Induk) ini merupakan langkah awal dalam pemenuhan komitmen divestasi PTVI dalam rangka pemenuhan persyaratan konversi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), mengingat akan berakhirnya masa berlaku Kontrak Karya (KK) PTVI pada akhir tahun 2025.

Selaras dengan Aspirasi Pemegang Saham, maka melalui penandantangan HoA ini diharapkan MIND ID akan menjadi pemegang saham terbesar di PTVI dengan kepemilikan sebesar 34% dan memiliki peran penting dalam pengelolaan PTVI kedepannya.

Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso juga mengungkapkan bahwa MIND ID bersama VCL akan melakukan kontrol bersama atas PTVI.

“Dengan menjadi Pemegang saham terbesar PT Vale Indonesia Tbk, MIND ID bersama VCL akan memiliki kontrol bersama yang lebih dalam terkai operasionalisasi Perusahaan dan juga dalam pengelolaan dan pengembangan Perusahaan kedepannya,” ujar Hendi.

Melalui struktur kerjasama pengelolaan PTVI ini, diharapkan MIND ID bersama dengan pemegang saham lainnya dapat bekerja sama dengan lebih erat yang dituangkan dalam prinsip Tata Kelola yang Baik untuk mendukung pengembangan Perusahaan ke depan serta mendukung program Pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan pemanfaatan cadangan dan sumberdaya nikel nasional melalui Program Hilirisasi yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari rantai nilai nikel di dalam negeri.

“Hal ini akan memperkuat lini bisnis MIND ID dan upaya optimalisasi pemanfaatan cadangan dan hilirisasi nikel yang terus digaungkan oleh Pemerintah RI,” ucap Hendi.

Setelah penandatanganan HoA, MIND ID dan pemegang saham utama lainnya masih akan berdiskusi lebih lanjut guna menyepakati mekanisme transaksi detail, sebagai dasar pelaksanaan proses divestasi yang diharapkan selesai pada tahun 2024. Setelah proses divestasi selesai, MIND ID sebagai BUMN akan berupaya untuk memberikan dampak positif yang optimal dalam mendorong sektor pertambangan Indonesia lebih maju lagi.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo berharap kedua Pemegang saham utama PTVI bisa terus berkolaborasi untuk mengembangkan potensi dan penambahan Nilai yang lebih maksimal untuk Indonesia.

"MIND ID dan Vale Canada tentunya akan terus berkolaborasi untuk mengembangkan potensi PT Vale Indonesia kedepannya," ucap Tiko sapaan akrab Kartika.

MIND ID terus berkomitmen menjalankan praktik pertambangan yang sesuai dengan prinsip good mining practices dan mengedepankan semangat keberlanjutan. Hal ini sesuai dengan Noble Purpose MIND ID, We Explore Natural Resources for Civilitzation, Prosperity and a Brighter Future.(*)