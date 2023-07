Bamsoet akan Gelar Lomba Karya Foto Jurnalistik dan Stand Up Comedy Kritik MPR

Iklan

INFO NASIONAL – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) akan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam menyambut HUT MPR RI Tahun 2023, MPR RI. Bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), kegiatan itu di antaranya Lomba Karya Foto Jurnalistik dan Stand Up Comedy Kritik MPR. Tema besar yang diangkat seputar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tentang Semangat Bergotong Royong Membangun Indonesia Pasca Pademi Covid-19, Peran Pemuda dalam Merajut dan Kerekatkan Keragaman Nasional serta Memaknai Nilai-Nilai Kemerdekaan dan Kepahlawanan di Era Masa Kini.

"Kita juga sedang menggagas Turnamen Catur Antar Wartawan se-Indonesia memperebutkan Piala Bergilir Ketua MPR RI,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu usai menerima pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), di Jakarta, Senin 17 Juli 2023.

Pesertanya, lanjut dia, tidak hanya dari para wartawan yang bertugas di MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Melainkan turut melibatkan para wartawan yang bertugas di berbagai penempatan seperti di Istana Negara, Kementerian/Lembaga, hingga di pemerintahan Provinsi, serta Kabupaten/Kota. “Sehingga bisa merajut ikatan soliditas, solidaritas, dan kebersamaan dari sesama profesi wartawan," kata Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan, event lainnya yang akan diselenggarakan yakni Stand Up Comedy Kritik MPR, yang tahun ini memasuki tahun ke-2. Di tahun pertama penyelenggaraan pada Maret 2022, Juara 1 diraih Citra Sari, Juara 2 Rizky Shandi, Juara 3 Muklis Milu, serta Juara Favorit diraih Intan Latut Tuti.

Sebelumnya pada saat menjadi Ketua DPR RI, Bamsoet juga telah membuat dua kali event Stand Up Comedy Kritik DPR RI. Pertama di tahun 2018, Juara I diraih Aji, Juara II Marshel Widianto, serta Juara III Kiki Saputri. Kedua di tahun 2019, Juara I diraih Yudha Ilham, Juara II M. Al Japri, Juara III Oby, serta juara favorit Ical Kate. Para alumni Stand Up Comedy Kritik DPR maupun Stand Up Comedy Kritik MPR, kini telah banyak yang sukses meniti karir sebagai komika.

"Stand Up Comedy merupakan cara kreatif saya dalam memimpin DPR RI dan MPR RI untuk menyerap aspirasi. Sekaligus menangkap, mencerna, mengelola, dan merespon berbagai realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Disamping memberikan kesempatan kepada para komika untuk mengasah dan menunjukan kemampuannya dalam membawakan materi, sehingga bisa menjadi batu loncatan bagi mereka untuk menapaki profesi sebagai komika," kata Bamsoet.

Mantan Pemimpin Redaksi Harian Suara Karya dan Pemimpin Redaksi Majalah Ekonomi Info Bisnis ini juga mendukung rencana pengurus KWP meluncurkan buku Catatan Jurnalis Parlemen yang ditulis oleh para wartawan yang bertugas meliput di MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Sebagai seorang wartawan yang kini mendapatkan kepercayaan sebagai Ketua MPR RI, Bamsoet turut diminta oleh pengurus KWP untuk membuat tulisan cerita dibalik berita seputar pengalamannya sebagai Ketua Komisi III DPR yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan, Ketua DPR RI dan Ketua MPR RI dalam buku tersebut.

"Selain sebagai catatan perjalanan memimpin MPR RI selama hampir empat tahun, serta sebelumnya sebagai Ketua DPR RI dan juga sebagai Ketua Komisi III DPR RI, tulisan saya dalam buku tersebut juga untuk berbagai ilmu dan pengetahuan seputar pengembangan diri di dunia jurnalistik. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan yang saat ini berprofesi sebagai wartawan," kata Bamsoet.

Pengurus KWP yang hadir antara lain, Ketua Ariawan, Sekjen Johan O. Tallo, Bendahara Kiswondari, Wakil Ketua Bidang Eksternal Rafyq Panjaitan, Wakil Ketua Bidang Internal Syafril Amir, Wakil Ketua Bidang Olahraga Farid Kusuma, serta Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keanggotaan Erwin Syahputra Siregar.(*)