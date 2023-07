Bareskrim Polri Bakal Satukan Laporan soal Rumah Judi Jadi Sponsor Liga Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bareskrim Polri menegaskan tidak menolak permohonan laporan polisi anggota Satuan Tugas Antimafia Bola, Akmal Marhali, yang dilayangkan pada 12 Juli 2023.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan, mengatakan laporan Akmal Marhali akan disatukan dengan laporan sebelumnya. Pasalnya, laporan yang diadukan kepada pihak SPKT Bareskrim Polri sudah dilaporkan dengan terlapor dan objek yang sama.

Baca Juga: Kejaksaan Agung Terima SPDP Kasus Panji Gumilang dari Bareskrim

“Jadi tidak ada penolakan terhadap laporan masyarakat. Sekali lagi saya tegaskan tidak ada penolakan,” kata Ramadhan kepada awak media, Kamis, 13 Juli 2023.

Ramadhan menjelaskan, pihak SPKT Bareskrim telah menyampaikan agar Akmal membuat surat pengaduan. Kemudian, surat pengaduan ini akan disatukan dengan laporan polisi sebelumnya. Ramadhan mengatakan untuk laporan polisi yang masuk sebelumnya saat ini masih di tahap penyelidikan.

Sebelumnya, pemerhati sepak bola sekaligus koordinator Save Our Soccer atau SOS, Akmal Marhali, mengadukan adanya perjudian dalam Liga 1 Indonesia 2023/2024. Pasalnya, rumah judi SBOTOP memasang iklan besar-besaran di jersey Persikabo Bogor maupun di electronic board sejumlah pertandingan.

Akmal mengatakan dalam sepekan ini ada tiga pertandingan yang dihiasi iklan rumah judi. Pertama, laga Persita vs PSIS di Indomilk Arena pada Sabtu, 8 Juli 2023 pukul 19.00-21.00 yang ditayangkan vidio. Kedua, pertandingan Madura United vs Persik Kediri di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Ahad, 9 Juli 2023 pukul 15.00-17.00 yang disiarkan Indosiar. Ketiga, Persikabo vs Persija di Stadion Pakansari, Cibinong, Minggu, 9 Juli 2023, pukul 19.00-21.00 yang disiarkan Indosiar.

"Maraknya judi online telah meresahkan masyarakat. Apalagi, Undang-undang juga tidak membolehkan judi dan segala turunannya beroperasi di Indonesia. Ini harus ditindak tegas," kata Akmal Marhali, dalam keterangan tertulis kepada Tempo, 12 Juli 2023.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya sponsor rumah judi sudah dilaporkan pada 22 Agustus 2022. Adapun pelapor bernama Rio Johan Putra, seorang pecinta bola dan dosen FEBIS Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) 1945 Jakarta. Rio melapor ke Bareskrim Polri terkait rumah judi yang menjadi sponsor klub Liga 1 Indonesia.

“SOS sendiri bertindak sebagai saksi,” ujar Akmal.

Ada tiga klub yang dilaporkan karena disponsori rumah judi, yakni Persikabo (SBOTOP), PSIS (Skor88.news) dan Arema (Bola88.fun). PSIS dan Arema mencopot sponsor rumah judinya. Sementara Persikabo tetap dengan SBOTOP ditambahkan .net di belakangnya untuk kedok portal berita.

“Pembiaran inilah yang membuat Persita dan Madura United kini ikutan disponsori rumah judi SBOTOP,” ujar Akmal.

Pilihan Editor: Pilpres 2024, Begini Peta Persaingan Capres Hasil Survei Terbaru LSI