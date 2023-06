Puan Maharani Bertemu Anies Baswedan Usai Lempar Jumroh, PDIP: Mereka Bercakap-cakap Santai

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani bertemu dengan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan pada Jumat 29 Juni 2023. Pertemuan kedua tokoh itu berlangsung di Mina, Arab Saudi, saat mereka sama-sama melaksanakan rangkaian ibadah haji 1444 H pada Kamis malam, 29 Juni 2023.

"Bertemu pukul 19.30 waktu Saudi Arabia. Keduanya bertemu usai Mbak Puan melempar jumroh kedua dari Mina," kata Ketua DPP PDIP bidang Perekonomian Said Abdullah melalui keterangan resminya, Jumat 30 Juni 2023.

Said mendampingi Puan Maharani beserta keluarga menunaikan ibadah haji. Dia mengatakan pertemuan antara Ketua DPR RI dan Anies Baswedan tersebut terjadi tanpa direncanakan.

“Kami sedang beristirahat sejenak usai dari Mina untuk melempar jumroh kedua. Tanpa direncanakan kami bertemu dengan Mas Anies Baswedan dan istri di Guest House di Mina, Saudi Arabia,” ujar Said.

Dalam pertemuan itu, Puan dan Anies bercakap-cakap santai. "Saling mendoakan. Apalagi sedang berada di Baitullah sebagai tempat yang bermustajabah untuk berdoa," kata Said.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Said berharap pertemuan kedua tokoh ini bisa menciptakan kondisi politik tanah air lebih sejuk, lebih asyik tanpa ketegangan dan salah sangka. Apalagi, PDI Perjuangan tidak ingin suasana pilpres 2024 penuh ketegangan seperti yang terjadi pada pilpres sebelumnya. “Karenanya, saatnya memberi teladan kepada rakyat, bahwa perbedaan pilihan politik tidak lantas membuat sesama kita saling memutuskan silaturahmi, apalagi saling bermusuhan," ujar Ketua Banggar DPR ini penuh harap.

Selain Puan Maharani, tokoh PDIP yang juga melaksanakan ibadah haji tahun ini adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo juga terekam kamera bertemu dengan Anies Baswedan di sana. Foto keduanya sempat viral sedang bersama di sebuah hotel di wilayah Mina, Saudi Arabia dengan ditemani istri masing-masing, yakni Siti Atiqoh dan Fery Farhati serta terlihat juga politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa ikut berfoto bersama.

Saat ditanya terkait pertemuan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, Said Abdullah menyatakan bahwa pertemuan keduanya juga tanpa direncanakan sebelumnya. "Karena kami semua sama sama melaksanakan ibadah haji, wajar saja jika kami saling bertemu, apalagi panitia haji menempatkan para tokoh tersebut masuk kategori Very Importan Personal (VIP), yang tentu saja jumlahnya terbatas, dan ditempat yang tersedia terbatas pula. Kondisi inilah yang memudahkan pertemuan keduanya. Mohon doanya, pertemuan tokoh tokoh bangsa ini membawa kebaikan ke depan," kata Said.

Pilihan Editor: Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Bertemu di Jamuan Makan Siang Raja Arab Saudi