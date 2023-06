Megawati: Pilih Pemimpin Jangan Lihat Fisik Saja

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri berpesan agar memilih pemimpin tidak didasarkan pada fisik alias rupa semata. Menurut dia, calon pemimpin ke depan mesti dipilih berdasarkan pengalamannya, baik di bidang legislatif maupun eksekutif.

Selain itu, Mega menyebut pertimbangan memilih pemimpin hendaknya didasarkan pada karakter kepemimpinan yang visioner, arif, bijaksana, dan punya rekam jejak prestasi yang baik. Faktor yang paling utama, kata Mega, adalah mengakar kepada rakyat alias akar rumput.

“Kasih tahu, kalau memilih pemimpin jangan cuma lihat tampangnya. Haduh, Ibu suka pusing,” kata Megawati di depan kader PDIP saat berpidato di acara Bulan Bung Karno, Sabtu, 24 Juni 2023.

Presiden RI ke-5 itu bercerita, saat dirinya maju nyapres lagi, pernah ada Ibu-Ibu yang berbincang dengannya. Ibu ini, kata dia, menyatakan tak akan memilih Mega, namun ingin memilih sosok yang ganteng. “Pusing kepala saya. Ya tapi sudah, maunya sendiri,” kata Mega.

Mega mengingatkan bahwa memilih pemimpin mesti hati-hati. Pasalnya, efek dari nyoblos 5 menit itu berdampak terhadap nasib bangsa 5 tahun ke depan. “Hati-hati loh. Karena itulah gunakan hak pilihmu dengan sebaik-baiknya,” kata Megawati.

Dalam acara puncak Bulan Bung Karno, Ketua DPP PDIP Puan Maharani turut menyampaikan pidato. Puan menyapa bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan menyebut Ganjar sebagai sosok yang istimewa baginya.

“Last but not least, yang terakhir, tapi paling istimewa buat saya, paling tidak buat Mbak Puan, capres PDIP Ganjar Pranowo,” kata Puan diiringi sorak sorai peserta acara, Sabtu, 24 Juni 2023.

Mulanya, Puan menyampaikan salam hormatnya kepada para tamu yang hadir dalam acara puncam Bulan Bung Karno. Di antaranya kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, para Ketua Umum parpol, pengurus PDIP wilayah, dan yang terakhir, Ganjar Pranowo.

Puan, dalam pidatonya, turut mengajak puluhan ribu peserta di Stadion GBK untuk bergerak maksimal memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. “Kita bukan untuk sekadar berkumpul, meramaikan kegiatan, kita berkumpul untuk menang,” kata Puan.

