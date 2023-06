Ganjar dan Wayan Koster Bertemu, Dulu Keduanya Sama-sama Tolak Timnas Israel di Piala Dunia U-20

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bali I Wayan Koster menghadirkan Ganjar Pranowo di hadapan masyarakat Bali dalam kegiatan jalan sehat yang dilaksanakan pada Sabtu, 17 Juni 2023, di Denpasar, Bali. Seperti dilansir dari laman antaranews.com, masyarakat telah berkumpul di Lapangan Niti Mandala Renon sejak pukul 6 pagi waktu setempat dengan menggunakan pakaian yang dominan berwarna merah.

Sebelumnya, Wayan Koster bertemu terlebih dahulu dengan Ganjar pada Jumat, 16 Juni 2023 untuk penandatanganan kerja sama budaya Jawa-Bali antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, pada pagi tadi, mereka kembali bertemu dengan memperkenalkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan.

“Kerja sama ini memiliki tujuan utama membangkitkan kembali hubungan kesejarahan antara tanah Jawa dan Bali yang secara historis terbangun sejak ribuan tahun lalu,” ujar Wayan Koster dalam acara Temu Budaya Jawa-Bali untuk Indonesia yang diadakan di Sanur, Denpasar, Bali.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Ganjar juga turut menjelaskan bahwa pendiri bangsa menyampaikan bahwa masyarakat harus memiliki kekuatan untuk menjaga budaya sekaligus mengembangkannya. Ganjar juga turut menyebut bahwa jika kebudayaan tidak dikembangkan maka kekuatan dari luar akan perlahan menggerus.

“Kalau kita tidak pernah mengembangkan, kalau kita tidak pernah mencintai, jangan-jangan kita akan ditekan oleh kekuatan luar yang pasti akan pelan-pelan menggerus,” ujar Ganjar.

Kilas Balik Penolakan Israel

Nama Ganjar Pranowo dan Wayan Koster sempat viral di media sosial saat menolak pelaksanaan Piala Dunia U-20 tinggal menghitung hari di Indonesia.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjadi salah satu pihak yang menolak kedatangan timnas Israel sebagai salah satu peserta Piala Dunia U-20 yang sedianya akan memposisikan Indonesia sebagai tuan rumah. Penolakan tersebu, menurutnya, sebagai seorang kader PDIP yang senantiasa memegang teguh amanat Bung Karno dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

“Kami sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kami ikut amanat beliau," kata Ganjar di Semarang, Kamis, 23 Maret 2023.

Selain Gubernur Jawa Tengah, penolakan juga datang dari Gubernur Bali, Wayan Koster yang sekaligus merupakan seorang kader PDIP. Bahkan Wayan juga turut berkirim surat kepada Kemenpora yang menyampaikan keberatan dirinya dalam menyambut kedatangan timnas Israel di tanah Bali.

“Berkenaan dengan keikutsertaan tim dari negara Israel, kami menyampaikan sudut pandang bahwa kebijakan politik Israel terhadap Palestina yang tidak sesuai dengan kebijakan politik Pemerintahan Republik Indonesia, yang sampai saat ini masih menjadi masalah serius politik regional, serta tidak adanya hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Israel," demikian isi surat bernomor T.00.426/11470/SEKRET.

Penolakan yang dilakukan oleh dua tokoh dan diikuti oleh beberapa elemen masyarakat lainnya menyebabkan Indonesia kehilangan posisinya sebagai tuan rumah gelaran Piala Dunia U-20. Posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pun digantikan oleh Argentina yang secara otomatis juga membuat Argentina yang sebelumnya tidak lolos dalam gelaran Piala Dunia U-20 menjadi lolos karena statusnya sebagai tuan rumah.

