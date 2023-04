Profil 6 Kandidat Cawapres Menurut Jokowi untuk Ganjar: Erick Thohir hingga Prabowo Subianto

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditunjuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri jadi calon presiden atau Capres 2024. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut sejumlah sosok cocok mendampingi Ganjar.

Mereka antara lain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

“Yang cocok banyak. Ada Pak Erick, Pak Sandiaga Uno, Pak Mahfud MD, Pak Ridwan Kamil, Cak Imin, dan Pak Airlangga,” kata Jokowi, Sabtu, 22 April 2023.

Selain itu, Jokowi juga menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sekaligus Capres dari Gerindra, berkemungkinan jadi cawapres untuk Ganjar. Saat ditanya nama lain, yakni Prabowo, Jokowi mengiyakan. “Nah iya, Pak Prabowo nanti juga segera saya ketemu,” kata Jokowi.

Berikut profil sejumlah sosok kandidat calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. (pssi.org)

1. Erick Thohir

Erick Thohir merupakan seorang pengusaha, pengurus olah raga dan filantropis. Saat ini menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia ke-9 sejak 23 Oktober 2019. Sejak tahun yang sama dia juga menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional. Selain itu, Februari lalu Erick resmi didapuk sebagai Ketua PSSI yang baru.

Erick Thohir lahir di Jakarta, 52 tahun silam, tepatnya 30 Mei 1970. Sebelum jadi menteri, Erick lebih dulu terjun sebagai pengusaha. Perusahaan raksasa yang didirikannya yaitu Mahaka Group. Ini adalah perusahaan induk bisnis media dan entertainment. Unit usahanya yaitu Gen FM, Jak TV, Mahaka Advertising, Harian Republika dan Golf Digest, serta RajaKarcis.com. Perusahaan milik Erick ini juga membawahi bisnis olahraga dan hiburan, termasuk klub Liga Bola Basket Indonesia atau IBL Satria Muda Pertamina.

Nama Erick Thohir mencuat pada 2013 silam setelah mengakuisisi klub sepak bola Serie A Italia Inter Milan. Erick dipercaya sebagai presiden klub hingga 2018. Tak Cuma itu, dia juga memiliki klub sepak bola Amerika, D.C. United dan pernah pula sebagai pemilik klub bola basket NBA Philadelphia 76ers. Saat ini Erick bersama Anindya Bakrie memiliki saham mayoritas di klub Inggris Oxford United.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai ditemui dalam konferensi pers mingguan The Weekly Brief with Sandi Uno di kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta Pusat, Senin, 20 Maret 2023. Tempo/Eka Yudha Saputra

2. Sandiaga Uno

Sandiaga Salahuddin Uno, lebih dikenal dengan nama Sandi Uno, merupakan seorang wirausahawan dan politisi. Sosok kelahiran 28 Juni 1969 ini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merangkap Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada perombakan Kabinet Indonesia Maju, sejak 23 Desember 2020.

Sandi, begitu dia biasa disapa, terjun ke dunia politik mendampingi Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta masa Bakti 2017-2022. Namun setelah terpilih, pada pertengahan masa jabatannya, ia mundur untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2019. Setelah kalah dalam Pilpres, Jokowi yang kala itu jadi lawan politik kemudian mengajak Sandi gabung di kabinetnya.

Sandiaga dianggap sebagai potret pengusaha yang berjuang dari nol. Dia awalnya merupakan pengangguran karena perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Ia banting setir untuk bangkit dari nol, menjalani awal kariernya menjadi seorang pengusaha. Bersama rekannya, Sandi mendirikan sebuah perusahaan di bidang keuangan, PT Saratoga Advisor.

Usah Sandu terbukti sukses dan telah mengakuisisi sejumlah perusahaan lain. Pada 2009, ia tercatat sebagai orang terkaya urutan ke-29 di Indonesia menurut majalah Forbes. Pada 2011, Forbes kembali merilis daftar orang terkaya di Indonesia dan menempatkan Sandi di peringkat ke-37 dengan total kekayaan 660 juta dolar AS.

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Mahfud Md menyampaikan pemaparan saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Dalam rapat tersebut, Mahfud turut menjelaskan kepada forum agar tidak menggertaknya. Ia menyatakan bisa menggertak balik pihak-pihak yang mempertanyakan kinerjanya. TEMPO/M Taufan Rengganis

3. Mahfud MD

Mohammad Mahfud Mahmodin, atau karib dikenal dengan nama Mahfud MD merupakan seorang akademisi, hakim, dan politisi berkebangsaan Indonesia. Pria kelahiran 13 Mei 1952 ini merupakan salah satu tokoh yang pernah duduk di tiga lembaga pemerintahan. Yakni di lembaga eksekutif sebagai menteri, yudikatif sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dan legislatif sebagai DPR.

Mahfud MD mengawali kiprahnya di dunia akademisi sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia, setahun setelah mendapat gelar sarjana hukum dari universitas tersebut. Setelah itu, ia pernah terlibat dalam politik praktis sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada 1998 hingga 2008. Saat ini, Mahfud menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang menjabat sejak 23 Oktober 2019. Dia menjadi tokoh sipil pertama yang mengemban jabatan ini.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar Airlangga Hartarto saat menghadiri majelis taklim se-Jabodetabek di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Ahad, 19 Maret 2023. Tempo/Eka Yudha Saputra

4. Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto merupakan tokoh politik Indonesia selaku Ketua Umum Partai Golkar. Pria kelahiran 1 Oktober 1962 ini tengah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin pada perombakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Selain itu, Airlangga pernah juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Emiten Indonesia periode 2011 sampai 2014. Sebelum itu, pada 2006 hingga 2009, Airlangga jadi Ketua Komisi VII DPR RI membidangi energi, lingkungan hidup dan ristek dari Fraksi Partai Golkar. Pada 2004 hingga 2009, dia juga tercatat sebagai Wakil Bendahara dalam Pengurus DPP Partai Golkar.

Dia terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2009 hingga 2014 untuk Dapil Jawa Barat V dan menjabat sebagai Ketua Komisi VI yang membidangi perindustrian, perdagangan, UKMK, Investasi dan BUMN.

Ketua umum partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua umum partai PKB Muhaimin Iskandar meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) di Menteng, Jakarta. Senin, 23 Januari 2023. Dalam peresmian tersebut, sejumlah petinggi partai hingga menteri terlihat menghadiri ditengah acara. TEMPO/ Febri Angga Palguna

5. Abdul Muhaimin Iskandar

Abdul Muhaimin Iskandar, atau akrab disapa Cak Imin merupakan politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Pria kelahiran 24 September 1966 ini menjabat menjadi Ketua Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sejak 2005. Dia juga bisa dipanggil Gus lantaran ayahnya, Muhammad Iskandar, adalah keluarga Pondok Pesantren Manbaul Ma’arif, Jombang, Jawa Timur.

Karier politik Cak Imin dimulai bersamaan lahirnya Era Reformasi. Dia tercatat bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mendirikan PKB pada 1998. Kala itu Cak Imin ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Pada pemilu 1999, Muhaimin maju di Pemilihan Legislatif dan terpilih sebagai anggota DPR RI dari partai PKB.

Di lembaga legislatif tersebut, usia 33 tahun, Cak Imin jadi Wakil Ketua DPR RI 1999 hingga 2004. Dia termasuk pimpinan termuda di DPR yang pernah ada kala itu. Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sejak 26 Maret 2018 hingga 30 September 2019. Cak Imin juga pernah berkecimpung di lembaga eksekutif. Dia dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyo atau SBY menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009 hingga 2014.

6. Prabowo Subianto

Prabowo Subianto Djojohadikusumo atau acap disebut Prabowo Subianto merupakan seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer. Prabowo menempuh pendidikan dan jenjang karier militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik dan pemerintahan.

Pria kelahiran 17 Oktober 1951 ini aktif berpartisipasi dalam Pilpres sejak 2009, 2014, dan 2019. Pada 2024, Gerindra akan mengusung Prabowo sebagai Capres lagi. Saat ini, sejak 23 Oktober 2019, Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju.

