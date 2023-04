Resmi Jadi Capres PDIP, Ganjar Pranowo: Mudah-mudahan Saya Mampu

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo segera melakukan konsolidasi di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setelah ditunjuk Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden 2024. Menurut Ganjar, konsolidasi diperlukan untuk mendapatkan dukungan penuh dari DPC hingga DPP.

"Kami mohon dukungan, kami mohon kritik dan saran, inilah momentum buat kita untuk konsolidasi kekuatan untuk bersatu. One for all, all for one," ujar Ganjar di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 21 April 2023.

Ganjar menjelaskan dia selama ini selalu menerima penugasan partai mulai dari bawah. Seperti dimulai untuk membuat Badan Penanggulangan Bencana dan Departemen Otonomi Daerah PDIP, lalu menjadi anggota DPR RI dua periode, hingga Gubernur Jawa Tengah dua periode.

"Sekarang Ibu (Megawati) memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu, insyaallah saya akan berjuang dengan baik sebagai calon presiden RI," kata Ganjar.

Megawati mengatakan pengumuman nama Ganjar dilakukan setelah melakukan diskusi panjang dengan berbagai pihak. Ia juga mengaku berkontemplasi sebelum sampai pada kesimpulan untuk mengumumkan Ganjar.

"Pada jam 13.45, dengan mengucapkan bismillahirohmanirohim menetapkan saudara Ganjar Pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," ujar Megawati.

Selain itu, Megawati juga menugaskan Ananda Prabowo selaku Kepala Situation Room di PDIP untuk melakukan monitoring terhadap kondisi politik nasional. Megawati juga menugaskan Ananda melakukan konsolidasi partai dan pemenangan untuk Pemilu 2024.

Selain itu, Megawati juga memerintahkan Puan Maharani tugas baru dalam Pemilu 2024. "Saya memberi mandat kepada Puan untuk membentuk tim untuk pemenangan Presiden dan legislatif Pemilu 2024," kata Megawati.

Turut hadir dalam pengumuman tersebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dan Ganjar Pranowo.

