Tinjau Pasar Murah, Mendag: Masyarakat Mudah Dapat Bapok

INFO NASIONAL - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melanjutkan peninjauan ke pasar murah di wilayah Jakarta. Kali ini, Mendag mengunjungi pasar murah di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Selasa, 11 April 2023.

"Pasar murah ini untuk membantu masyarakat mendapatkan barang pokok dengan cara yang mudah dan murah," ucapnya. Artinya, pasar murah membantu masyarakat mendapat barang kebutuhan pokok dengan harga sesuai patokan pemerintah.

Selain di Jakarta, ia melanjutkan, pasar murah dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia. Mendag telah meninjau pelaksanaan pasar murah di Surabaya dan Semarang.

Mendag pun bersyukur, menjelang lebaran harga barang kebutuhan pokok cenderung turun dengan stok cukup. "Kita syukuri, jaga bersama-sama sampai lebaran harga tidak naik lagi. Kalau ada yang menimbun Satgas akan bergerak," kata dia.

Kegiatan pasar murah ini bekerja sama dengan beberapa perusahaan ritel dan produsen barang kebutuhan pokok. Selain menjual kebutuhan pokok, pasar murah juga menjajakan berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Adapun pada pasar murah, minyak goreng Minyakita dijual dengan harga Rp14.000/liter, minyak goreng kemasan premium Rp16.500-17.000/liter, tepung terigu Rp11.000--13.000/kg, gula pasir Rp13.500/kg, beras kemasan 5 kg sekitar Rp45.000--69.500, daging ayam per ekor Rp27.000-28.000, daging kerbau per kg Rp95.000, serta daging sapi antara Rp93.000-109.000 per kg.

Turut hadir dalam kegiatan pasar murah di Kecamatan Cilincing yakni Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim. Sementara di Kecamatan Pulo Gadung dihadiri Wali Kota Jakarta Timur M Anwar dan Wakil Camat Pulo Gadung Agus Purwanto.

Selama peninjauan, Mendag didampingi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Elisabeth Ratu Rante. (*)