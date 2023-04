Kunjungi Pasar Murah di KS Tubun, Mendag Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil

INFO NASIONAL - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali meninjau pasar murah di Jakarta, Kamis, 6 April 2023. Kali ini, Zulkifli didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPUKM) Pemprov DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo; dan Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat, meninjau pasar murah yang digelar di Rumah Susun KS Tubun, Jakarta Barat.

Zulkifli mengatakan pasar murah tidak hanya digelar di Jakarta, tapi di seluruh wilayah Indonesia. "Tujuannya agar masyarakat dapat akses sembako di bulan puasa dan menjelang Lebaran ini dengan mudah dan harganya terjangkau," kata Zulkifli.

Peserta pasar murah berasal dari ritel modern Indomaret, Bulog, Food Station, serta usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) masyarakat sekitar. Pasar murah ini menjual berbagai bahan pokok dengan harga terjangkau.

Barang pokok yang dijual diantaranya, bawang putih kating dijual dengan harga Rp25.000 per kg, minyak goreng Minyakita Rp14.000 per liter, tepung terigu Rp12.000 per kg, gula pasir Rp13.500 per kg, minyak goreng kemasan premium Rp32.500 per 2 liter, serta beras medium Bulog Rp47.000 per 5 kg. Selain itu, dijual paket bapok dengan harga Rp65.000 yang berisi gula pasir 1 kg, minyak goreng 1 kg, serta beras medium 2,5 kg.

Seperti kunjungan sebelumnya, Zulkifli juga membagikan beberapa bahan pokok seperti minyak goreng dan gula kepada masyarakat sekitar Rusun KS Tubun secara gratis. Zulkifli juga memastikan kepada masyarakat bahwa harga bahan pokok saat ini stabil.

"Beras sudah mulai turun antara Rp300-500, bawang putih Rp25 ribu, rupanya bawang putih ada yang biasa dan ada yang kating. Nah yang kating lebih mahal memang," ujarnya.

Selain itu, Bawang Merah juga di pasar Rp40 ribu, telur turun harga dari Rp32 ribu menjadi Rp28 ribu, dan daging ayam dari Rp37 ribu menjadi saat ini Rp35 ribu. "Jadi banyak yang turun mudah-mudahan sampai Lebaran ini terjaga terus, pasokan lebih dari cukup, dan harganya tidak melonjak," kata Zulkifli.