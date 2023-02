Yandri Susanto Hadiri Best of The Best Gebyar Al Azhar Serang

INFO NASIONAL – Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menghadiri acara Best of The Best Gebyar Al Azhar Serang pada Senin, 20 Februari 2023. Kegiatan yang menggelar berbagai lomba itu disebut merupakan contoh bagi sekolah lain untuk dijadikan model karena hal-hal yang hebat, baik, benar, dan berguna bila tidak dihimpun, tidak dikapitalisasi, atau tidak dimaksimalkan maka akan tercecer.

“Kegiatan ini merupakan sarana untuk menjaring, menghimpun, dan memastikan bahwa potensi bangsa mesti kita salurkan di jalan yang benar,” kata Yandri.

Pria asal Bengkulu itu yakin kegiatan yang memperebutkan berbagai piala dan beasiswa itu sebagai jembatan untuk menghantarkan anak-anak bangsa menjadi sosok yang terbaik. Kegiatan seperti ini disebut harus sering digelar sebagai sarana untuk terus meningkatkan potensi siswa.

Menurut dia, para olahragawan dunia yang hebat dan terkenal, mereka merupakan sosok yang rutin dan disiplin latihan dan berkompetisi. Dari bentukan seperti itu maka mereka menjadi sosok yang hebat. “Olahragawan dunia mereka berlatih sungguh-sungguh sehingga menjadi hebat,” kata dia.

Indonesia, kata Anggota DPR dari Dapil II Banten itu, sebenarnya mempunyai potensi dan kesempatan yang sama sehingga bisa tampil lebih hebat, maju, dan bermanfaat. “Maka melalui kegitan ini Insha Allah muncul bibit-bibit bangsa,” harapnya. “Dengan kegiatan ini yang punya potensi dan bakat akan muncul ke permukaan,” ujar dia.

Mantan Ketua Komisi VIII DPR itu mengucapkan terima kasih kepada Al Azhar yang sudah menginisiasi kegiatan itu. Dirinya yakin dari sekian banyak siswa akan terseleksi siapa yang terbaik. “Saya mengapresiasi kepada peserta yang ikut lomba,” kata dia. “Ikut lomba merupakan niatan yang sangat baik sebab telah berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlombalah dengan baik, tampilkan kemampuan terhebat yang menang jangan sombong yang belum bernasib baik jangan patah hati,” kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.