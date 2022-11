Diperiksa Penyidik, Mario Teguh Dicecar soal Keterlibatannya dengan Robot Trading Net89

TEMPO.CO, Jakarta -Bareskrim Polri memeriksa motivator Mario Teguh mengenai kasus penipuan, penggelapan, dan pencucian uang yang dilakukan robot trading Net89. Kasus ini diketahui telah menjerat Reza Paten sebagai tersangka.Kuasa hukum Mario Teguh, Elza Syarief mengungkapkan bahwa Mario Teguh saat pemeriksaan dicecar 28 pertanyaan.

Pertanyaan yang dicecar penyidik adalah mengenai pengetahuan kliennya di kasus robot trading Net89. Elza pun menegaskan bahwa kliennya tersebut bukan member aktif dan tidak memiliki akun trading Net89 tersebut.

"Seputar pengetahuan tentang apa yg terjadi masalah Net89. Yang jelas klien saya sama sekali tidak mengetahui dan bukan member dan tidak memiliki akun dan tidak terlibat aktivitas dalam Net89 atau PT SMI," kata Elza Syarief di Gedung Bareskrim Polri, Kamis, 10 November 2022.

Elza mengungkapkan bahwa kliennya terkejut saat terseret kasus tersebut. Selain itu, kliennya juga tidak mengenal maupun tidak pernah berbicara langsung dengan Reza Paten. "Yang jelas dibawa-bawa namanya itu benar. Ya itu agak kaget-kaget juga karena ini adalah kasus cukup besar. Tidak (kenal), tadi sudah ditanyakan apakah kenal dengan Reza Paten, tidak pernah kenal. Apalagi berbicara langsung," ucapnya.

Disampaikan oleh Elza bahwa kliennya hanya pernah bertemu sekali dengan Reza Paten saat mengisi acara dan memberikan edukasi terhadap beberapa pengusaha. Elza pun menegaskan bahwa komunitas tersebut tidak ada hubungannya dengan Net89.

"Pak Mario di-hire untuk memberikan edukasi. Itupun komunitas yang tidak ada hubungannya dengan Net89 atau PT SMI. Itu kumpulan dari pengusaha yang bisa dapatkan link pada masa pandemi itu tahun 2021," kata dia.

Elza menambahkan bahwa kliennya tidak spesifik memberikan pelatihan kepada Reza Paten. Kliennya pun hanya pernah bertemu sekali dengan Reza Paten saat direkrut untuk memberikan edukasi terhadap komunitas pengusaha yang bernama kelompok Sukses89.

"Itu ada pengusaha properti, coffe shop sampai ke masalah pengusaha sendal selop dan segala rupa. Akhirnya di dalam komunitas itu ada namanya kelompok Sukses89. Sukses89 itu yang merupakan member-member yang sukses. Dia melakukan kegiatan usaha di Net89, tapi hanya, enggak tahu sebagain kecil saja," kata Elza Syarief.

Elza menuturkan, dalam acara tersebut kliennya memberikan motivasi kepada para pengusaha untuk menaikkan pemasukan. Elza berdalih kliennya dipilih sebagai motivator di acara tersebut karena latar belakang dirinya dari dunia perbankan.

"Menjelaskan secara general, bagaimana pembelajaran, edukasi kepada kelompok itu saja, untuk bisa menambah income. Pak Mario teguh menjelaskan namanya investasi suatu usaha itu ada up and down, ada namanya risiko. Pak Mario kan seorang yang pernah di perbankan jadi menjelaskan segala risiko," kata dia.

Baca Juga: Mario Teguh Datangi Bareskrim, Pengacara Sebut Klarifikasi soal Surat Pemanggilan