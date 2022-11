Bharada E Siap Bertemu Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal di Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir J Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E akan kembali menjalani sidang sebagai terdakwa kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat. Dalam sidang kali ini, Richard akan bertemu dengan dua koleganya saat menjadi ajudan Ferdy Sambo, yaitu Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf.

Kuasa hukum Richard, Ronny Talapessy mengatakan, kliennya siap untuk menjalani sidang hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel. "Kemarin kami bertemu, prinsipnya Richard Eliezer siap," kata Ronny sesaat sebelum memasuki ruang sidang pada Senin, 7 November 2022.

Namun demikian, Ronny meminta kepada majelis hakim agar kliennya dipisahkan dengan terdakwa lain dalam sidang selanjutnya. Hal ini mengingat, Bharada E merupakan justice collaborator.

Baca juga: 4 Fakta Sidang Kuat Ma'ruf Pekan Ini: Bawa Nama Tuhan hingga Tak Minta Maaf

“Terkait penggabungan, nanti kami harapkan Richard Eliezer tetap dipisah karena keterangan Richard Eliezer sangat penting ya, keterangan dia sebagai justice Collaborator, kemudian menempatkan dia untuk menerangkan sejujur jujurnya dan sebenarnya," kata dia.

Hari ini sidang dengan terdakwa Richard Eliezer akan digabung dengan dua terdakwa lainnya yaitu Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Adapun agendanya adalah mendengarkan kesaksian dari 12 orang seputar kasus pembunuhan Brigadir J.

Saksi-saksi tersebut antara lain asisten rumah tangga Ferdy Sambo, hingga sopir ambulans yang mengevakuasi jenazah Brigadir J dari rumah di Jalan Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Berikut daftar 12 saksi yang akan hadir dalam sidang hari ini:

1. Rojiah alias Jiah, ART Ferdy Sambo di rumah Jalan Saguling

2. Sartini, ART Ferdy Sambo di rumah Jl. Saguling

3. Anita Amalia Dwi Agustine, Customer Service Layanan Luar Negeri Bank BNI KC Cibinong

4. Bimantara Jayadiputro, Provider PT Telekomunikasi Seluler bagian officer security and Tech Compliance Support

5. Viktor Kamang, Legal Counsel pada provider PT. XL AXIATA

6. Raditya Adhiyasa, Freelance di Biro Paminal Div Propam Polri

7. Ahmad syahrul Ramadhan, Driver Ambulance

8. Ishbah Azka Tilawah, Petugas Swab di Smart Co Lab

9. Nevi Afrilia, Petugas Swab di Smart Co Lab

10. Novianto Rifa'i, Staf Pribadi Ferdy Sambo

11. Bharada Sadam, sopir Ferdy Sambo

12. Tjong Tji Fung alias Afung, Biro jasa CCTV