Kapolda Jatim Nico Afinta Dimutasi Jadi Staf Kapolri, Pengamat: Budaya Polri Lindungi Perwira yang Terkena Masalah

Peneliti Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) ini pun menilai mutasi tersebut bukan sebagai hukuman kepada Nico. Menurut dia, dengan menjadi Staf Kapolri , Nico justru mendapatkan promosi.

Daftar Mutasi Pati Polri Terbaru, Kadiv Humas: Tour of Duty and Tour of Area

Polri mengeluarkan daftar mutasi Pati Polri terbaru. Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta diganti Irjen Teddy Minahasa Putra.

