Humas Pegadaian Raih Top PR Leader Awards 2022

INFO NASIONAL - Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian Basuki Tri Andayani memperoleh penghargaan Top PR Leader For Valuable Business Strategies Through Financial Product and Services untuk kategori Financial Services dari Warta Ekonomi, Kamis, 29 September 2022.

Penghargaan diserahkan secara daring oleh CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi Muhamad Ihsan. Dalam sambutannya, ia mengatakan Pegadaian sebagai bagian dari holding ultra mikro dinilai secara optimal memanfaatkan media massa dan media sosial untuk menyampaikan informasi komprehensif inisiatif perusahaan dalam menjalankan perusahaan secara bernilai dan bertanggung jawab.

“Pegadaian juga dinilai konsisten menginformasikan produk dan layanan seperti kartu emas, tabungan emas maupun aplikasi Pegadaian Digital. Kegiatan PR yang dilakukan pun dinilai mempunyai pendekatan yang dinamis selaras dengan tujuan perusahaan untuk meningkatkan inklusi keuangan,” ujarnya.

Kepala Departemen Komunikasi PT Pegadaian, Basuki Tri Andayani mengucapkan terima kasih kepada Warta Ekonomi dan para dewan juri yang telah memberikan apresiasi penghargaan Top PR Leader Awards 2022.

“Penghargaan ini merupakan bukti komitmen kami dalam mendukung transformasi digital dan kultural. Kami menyadari bahwa di era yang disruptif saat ini, perusahaan yang adaptif dan informatiflah yang mampu bertahan dan dapat menjaga keberlanjutan bisnis,” tutur Basuki.

Basuki juga menambahkan, sebagai wujud transformasi yang dilakukan perusahaan, Pegadaian konsisten mendorong digitalisasi produk dan layanan melalui aplikasi Pegadaian Digital atau Pegadaian Syariah Digital, yang dapat memudahkan masyarakat untuk bertransaksi secara cepat, mudah dan akurat di mana saja dan kapan saja.

“Kami sangat berharap agar masyarakat semakin akrab dengan perkembangan teknologi dengan terus bertransaksi memanfaatkan aplikasi Pegadaian Digital atau Pegadaian Syariah Digital,” ucapnya. (*)