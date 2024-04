Bakal Demo 1 Mei, Partai Buruh Minta Prabowo Dengarkan Tuntutan Kaum Pekerja

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh meminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memperhatikan tuntutan para buruh dalam membentuk kebijakan. Menurut Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Prabowo bisa mulai mendengarkan tuntutan kaum buruh dalam aksi demonstrasi Hari Buruh yang akan digelar 1 Mei 2024.

Iqbal mengungkapkan ada dua isu utama yang akan diusung dalam aksi Hari Buruh tahun ini. Yaitu, mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja hingga menghapus praktek outsourcing dan upah murah.

“Melalui momentum Hari Buruh Internasional ini, Partai Buruh dan KSPI berharap presiden Republik Indonesia terpilih yaitu Bapak Jenderal (Purn) Prabowo Subianto dalam kebijakannya memperhatikan dua isu utama tersebut,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis pada Jumat, 26 April 2024.

Selain itu, Said Iqbal juga mengatakan bahwa Partai Buruh dan KSPI telah menerima penetapan Prabowo dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keduanya bakal resmi menjadi presiden dan wakil presiden setelah dilantik pada 20 Oktober nanti.

Said Iqbal pun turut mengucapkan selamat kepada keduanya. “Selamat kepada presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” ujar dia.

Adapun untuk aksi Hari Buruh, Said Iqbal mengklaim demonstrasi partainya nanti akan melibatkan ribuan orang dari wilayah Jabodetabek. Selain itu, aksi yang kerap disebut May Day tersebut juga bakal dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Di antaranya di Bandung, Surabaya, Jogja, Padang, Makassas, Jayapura, dan lain sebagainya.

Aksi di Jakarta sendiri akan berlangsung di area patung kuda dekat Istana Negara, Jakarta Pusat. Said Iqbal mengatakan aksi akan berlangsung dari pukul 09.30 hingga 12.30 WIB.

“Setelah itu, pukul 12.30 massa aksi buruh akan bergerak dari Istana ke Istora Senayan untuk merayakan May Day Fiesta,” ujar Said Iqbal. May Day Fiesta, kata Said Iqbal, adalah agenda yang diisi dengan orasi-orasi para pimpinan serikat buruh.

