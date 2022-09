Traktor Nusantara Hadirkan Solusi Alat Berat di Mining & Construction Indonesia 2022

INFO NASIONAL - PT Traktor Nusantara, perusahaan di bawah kepemilikan PT Astra International Tbk & Sumitomo Corporation, berpartisipasi dalam pameran Alat Berat terbesar di Indonesia yaitu Mining & Construction Indonesia 2022 Exhibition di JI Expo, Kemayoran, Jakarta pada tanggal 14-17 September 2022.

Mengedepankan konsep “Your Solution Partner”, PT Traktor Nusantara menghadirkan solusi Alat Berat bagi pelaku usaha di sektor konstruksi dan tambang secara end to end untuk mendukung pengadaan alat berat baru, pelayanan purna jual berkelanjutan serta menyediakan solusi rental alat berat melalui anak usaha PT Swadaya Harapan Nusantara (SHN).

"Sesuai dengan visi misi kami yaitu senantisa ingin memberikan nilai terbaik bagi seluruh pelanggan kami dengan menawarkan solusi pada sector Industri, Agriculture, Konstruksi dan Pembangkit Daya, kami juga hadir untuk menjawab kebutuhan pelanggan dengan menyajikan solusi dengan produk-produk yang fit to the market yang dilengkapi dengan layanan purna jual terbaik,” tutur Adam Ghafarry, Head of Marketing Communication Traktor Nusantara.

Produk alat berat premium dan terkemuka di dunia yang ditampilkan PT Traktor Nusantara antara lain HSC Crawler Crane, Kubota Mini Excavator dan JLG Access Lift Equipment. Ada pula brand genset “Traknus Genset” yang didukung oleh Perkins Engine.

Kubota U50-5S dengan bobot 4,7 Ton memiliki beberapa fitur kunci yang menjawab kebutuhan pelanggan atas produk yang andal, fleksibel dan memiliki durability tinggi. Salah satu fitur andalan yakni zero tail swing, memungkinkan unit melakukan gerakan swiveling (putar di tempat) seluruh bagiannya tidak melebihi lebar track dari mesin. Kombinasi zero tail swing dan swing boom memungkinkan unit bekerja di tempat yang sempit dengan manuver terbatas.

Selanjutnya, HSC Crane merupakan brand crawler crane dari Jepang yang dibangun oleh Sumitomo Heavy Industry Construction Cranes Co., Ltd (SHI). Nama besar Sumitomo di industri alat berat dan pengalaman selama 60 tahun memproduksi crane merupakan suatu jaminan mutu tersendiri untuk produk-produk yang dihasilkan. Traktor Nusantara sejak 1981 sudah menjadi distributor resmi dari HSC Crane.

Traknus Genset powered by Perkins merupakan genset kualitas terbaik dengan brand original dari Traktor Nusantara yang didukung langsung oleh Perkins Engine. “Kami selaku distributor tunggal engine Perkins di Indonesia, telah berkolaborasi lebih 46 tahun untuk menghasilkan solusi daya bagi pertumbuhan dan penyebaran listrik di Indonesia,” kata Adam.

Traknus Genset powered by Perkins memiliki kapasitas dari 10 – 2250 kva yang cocok untuk beragam aplikasi seperti perkebunan, pertambangan, industri, kontruksi dan properti.

“Kami juga akan men-demokan fitur Zero Tail Swing pada Kubota U50-5S dan juga demo Safety Feature pada unit JLG E450AJ untuk memberikan gambaran atas kualitas terkini dari produk andalan kami. Harga spesial juga telah disiapkan untuk beberapa produk andalan kami dan tawaran menarik lainnya untuk product support yang hanya berlaku selama pameran berlangsung,” ujar Adam.

Kunjungi booth PT Traktor Nusantara di Stand OS-23 (Outdoor Space Hall) untuk melihat langsung perkembangan-perkembangan teknologi alat berat serta solusi komprehensif dengan beragam paket menarik yang dihadirkan oleh PT Traktor Nusantara guna mendukung pertumbuhan bisnis dan sekaligus menjadi mitra kesuksesan usaha Anda. Registrasi dapat dilakukan pada www.mining-indonesia.com dan www.constructionindo.com. (*)