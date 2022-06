Bamsoet: IMI Bali dan Maxx's Group Siap Gelar Turnamen Golf di Bali

INFO NASIONAL - Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Maxx's Group dan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bali akan menyelenggarakan Turnamen Golf memperebutkan Piala Ketua MPR RI pada 16 Juli 2022 di New Kuta Golf, Bali.

Selain memasyarakatan olah raga golf, turnamen ini juga menjadi upaya menyemarakkan kembali geliat wisata Bali sehingga bisa turut berkontribusi dalam pemulihan ekonomi masyarakat Bali yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Turnamen menggunakan sistem stroke play with 36 handicap. Pemenang turnamen dikelompokan dalam beberapa kategori. Antara lain, Best Gross (A Flight), Best Gross (B Flight), Best Gross (C Flight), Best Nett 1 (A Flight), Best Nett 1 (B Flight), Best Nett 1 (C Flight), Best Nett 2 (A Flight), Best Nett 2 (B Flight), Best Nett 2 (C Flight), Ladies Best Gross, dan Ladies Best Nett.

Bamsoet menjelaskan, selain Piala Ketua MPR RI, panitia juga menyediakan berbagai hadiah menarik untuk memeriahkan acara. Antara lain, hole in one berhadiah 1 unit mobil sport super car Morgan, uang tunai sebesar Rp 45 juta, serta berbagai perangkat elektronik seperti kulkas, televisi, dan lain sebagainya.

“Ajang ini sekaligus menjadi wadah bagi para pecinta golf untuk silaturahmi mempererat persaudaraan kebangsaan," ujar Bamsoet usai menerima Jajaran Maxx's Group sekaligus Panitia Turnamen Golf Piala Ketua MPR RI, di Jakarta, Selasa, 14 Juni. Turut hadir antara lain, Founder of Maxx's Group Aji Wibowo, Ketua Panitia Alit Anom, Sekretaris Tanty Trayono, dan Bendahara Nyoman Cenik Suranta.

Menurut Bamsoet, turnamen ini juga untuk mendukung perkembangan olahraga golf di Tanah Air agar lebih banyak mengukir prestasi. Misalnya, pegolf Alfred Raja, pada 31 Juli 2021 lalu berhasil mengukir prestasi menjuarai turnamen Golf Pacific Northwest Men's Amateur di Idaho Club, Sandpoint, Amerika Serikat. Turnamen ini juga pernah dijuarai pegolf ternama sekaligus legenda dunia golf Tiger Woods.

"Pada Sea Games 2022 di Vietnam, atlet Golf Indonesia Amadeus Susanto Christian berhasil meraih medali perak kategori perorangan. Sementara Naraajie, Amadeus dan Randy Arbenata, ketiganya berhasil mempersembahkan medali perunggu dari kategori beregu," tutur Bamsoet.

Adapun, lokasi New Kuta Golf bisa menjadi salah satu sport tourism unggulan di Bali. "Memiliki luas area mencapai 85 hektar, New Kuta Golf terletak di tepi barat daya bukit Peninsula di dalam kawasan Pecatu Indah Resort. Lokasinya berada diatas tebing kapur dengan pemandangan pantai Dreamland yang sangat indah dan pantai Balangan yang menakjubkan. Keberadaannya juga ditunjang vegetasi alam seperti gurun, pohon dan semak semi Skotlandia, serta rumput dan tanaman merambat yang eksotik,” kata Bamsoet. (*)