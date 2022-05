Tak Hadiri Pernikahan Adik Jokowi, Ini Alasan Puan Maharani

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan paparan pada sesi Midterm Review of the Sendai Framework dalam Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Nusa Dua, Bali, Kamis 26 Mei 2022. Sesi tersebut mengangkat tema "Beyond natural hazards, operationalising the expanded scope of the Sendai Framework". ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/