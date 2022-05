Bertemu CEO Daewoo, Bamsoet Dorong Tingkatkan Investasi di Indonesia

INFO NASIONAL - Ketua MPR, Bambang Soesatyo, bertemu dengan para pengusaha nasional Korea Selatan (Korsel), antara lain CEO Pax Global Group, Michael Souceo; CEO Daewoo Oil and Gas, Daegon Kim; dan Ketua Daewoo Global Management Institute, Byung-Ju Chang. Makan malam dilakukan di Samcheonggak, sebuah rumah makan tradisional di Seongbuk-dong, Seoul, Korsel.

Meski kedatangan Bamsoet di negeri Gingseng bukan kunjungan resmi, namun langkah ini merupakan bagian dari diplomasi kuliner, menghormati sajian khas tradisional negara yang dikunjungi. Sambil membicarakan berbagai prospek hubungan kerja sama ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya yang bisa dibangun oleh Indonesia dan Korsel.

"Ada beberapa hal yang kita bahas. Antara lain, investasi di pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur, eksplorasi minyak dan gas di berbagai wilayah Indonesia, hingga kerjasama biomedis yang kini sedang menjadi tren investasi menjanjikan dunia," ujar Bamsoet usai makan malam dengan berbagai tokoh ekonomi Korea di dampingi Wakil Duta Besar RI untuk Korsel, Zelda Wulan, di Seoul, Sabtu malam, 7 Mei 2022.

Selain meningkatkan investasi, Bamsoet melanjutkan, berbagai pertemuan dengan tokoh ekonomi Korsel juga bagian dari upaya memperbaiki neraca perdagangan Indonesia dengan Korsel agar tidak terus menerus mengalami defisit. Pada tahun 2021, misalnya, total nilai perdagangan Indonesia dengan Korsel tercatat sebesar US$ 18,47 miliar, ekspor Indonesia ke Korsel sebesar US$ 8,98 miliar dan nilai impor Indonesia dari Korsel US$ 9,42 miliar, sehingga defisit pada Indonesia mencapai US$ 446,7 juta.

"Sedangkan pada tahun 2020, neraca perdagangan Indonesia - Korsel defisit sebesar USD 341,8 juta, serta tahun 2019 defisit mencapai USD 1,18 miliar," ucap Bamsoet yang sehari sebelumnya bertemu dengan pimpinan (Administrator) National Agency for Administrative City Construction (NAACC)/Kepala Otorita Nasional Pembangunan Kota Sejong, Mr Park Mooik untuk meninjau perkembangan pembangunan Kota Sejong, Ibu Kota Administratif Korsel yang dibangun untuk menggantikan Kota Seoul. Serta bertemu dua anggota parlemen Korea Mr Hong Seong-guk dan dan Mr Kang Joon-hyun, untuk memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Presiden Korsel yang baru, Mr. Yoon Suk-yeol, yang akan dilantik pada 10 Mei 2022.

"Kita harapkan dibawah kepemimpinan presiden yang baru dan dengan dukungan parlemen, Korsel bisa tetap menjadi mitra strategis bagi Indonesia. Baik dalam hal peningkatan kerjasama ekonomi, sosial, budaya, teknologi, hingga pertahanan dan keamanan negara," tutur Bamsoet.

Agenda Bamsoet selanjutnya yakni mengunjungi Hyundai Motor Company untuk melihat langsung mobil listrik Hyundai Genesis G80 Electrified special edition yang akan digunakan untuk para kepala negara G20 selama acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Denpasar Bali pada Oktober 2022 mendatang, serta mengunjungi terowongan penetrasi atau perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara sebelum kembali ke Jakarta. (*)