Inilah 4 Bentuk Modus Tindak Pidana Pencucian Uang

TEMPO.CO, Jakarta - Pencucian uang atau money laundering bukanlah istilah asing di telinga masyarakat Indonesia. Sebab istilah tersebut kerap muncul di berbagai media pemberitaan televisi maupun surat kabar. Kebanyakan pencucian uang identik dengan tindak pidana yang serupa dengan korupsi. Namun, apakah Anda sudah tahu pasti bagaimana modus praktik pencucian uang ini bisa terjadi?

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia sudah memiliki dasar hukum seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Seseorang yang terbukti melakukan praktik pencucian uang akan dihukum dengan hukuman jeruji hingga 20 tahun dan denda sebesar Rp 10 miliar.

Aktivitas pencucian uang sudah dianggap sebagai suatu extra ordinary crime. Lantas, apa saja modus tindak pidana pencucian uang? Dilansir dari jurnal.kpk.go.id, berikut empat dari delapan bentuk modus praktik pencucian uang yang wajib Anda waspadai:

1. Loan Back

Dengan cara meminjam uangnya sendiri, modus ini terinci lagi dalam bentuk Direct Loan. Praktiknya, yakni dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri berupa perusahaan bayangan. Direksi dan pemegang saham dari perusahaan ini adalah dia sendiri.

Dalam bentuk back to loan, si pelaku akan meminjam uang dari cabang bank asing secara stand by letter of credit atau certificate of deposit. Dengan ini, pendapatan uang didasarkan dari kejahatan. Pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.

2. Modus Transaksi Dagang Internasional

Modus ini pada prinsipnya menggunakan sarana dokumen L/C. Mengingat fokus urusan bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenal keadaan barang, maka hal ini dapat menjadi sasaran tindak pidana pencucian uang. Aksi ini berupa membuat invoice yang besar terhadap barang yang kecil.

3. Modus Penyelundupan Uang Tunai

Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank dilakukan secara paralel ke negara lain. Ia menyelundupkan sejumah uang fisik itu ke luar negeri. Berhubung terdapat risiko seperti dirampok atau hilang, maka digunakanlah modus berupa electronic transfer. Yakni mentransfer dari satu negara ke negara lain tanpa perpindahan uang fisik.

4. Modus Investasi Tertentu

Biasanya, modus investasi tertentu ini terjadi dalam bisnis transaksi barang baik berupa lukisan atau barang antik lainnya. Misalnya, pelaku membeli barang lukisan dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga tak terukur, dapat ditetapkan harga setinggi-tingginya dan bersifat sah. Dana hasil penjualan lukisan tersebut dapat dikategorikan sebagai dana yang sudah sah.

HARIS SETYAWAN

Baca juga: Penjelasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Asal-Usulnya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.