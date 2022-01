Kids Virtual Lab UI Kenalkan Sains untuk Siswa SD

INFO NASIONALPandemi Covid-19 berimplikasi pada kegiatan belajar mengajar sains di sekolah dasar. Karena minim interaksi antara guru dan siswa, pembelajaran sains jadi kurang efektif. Metode belajar yang terpaku pada textbook juga membuat murid kurang antusias memahami materi sains.

Menyadari masalah tersebut, Program Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia menggelar Kids Virtual Lab pada 6-15 Desember 2021 yang bertujuan untuk membantu siswa sekolah dasar mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan kreatifitas melalui scientific approach dan pendekatan keterampilan sains tingkat dasar melalui kegiatan yang interaktif dan menyenangkan.

Program ini melibatkan mitra SDN Kelapa Gading Timur 01, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Program ini diikuti oleh 90 siswa SD kelas 3 dan dilaksanakan secara blended learning yaitu online melalui google meet dan offline secara langsung.

Tim pengabdian masyarakat terdiri dari dua dosen Departemen Kimia FMIPA UI dari Kelompok Bidang Ilmu (KBI) Kimia Analisis Dita Arifa Nurani, M.Si., M.Sc; dan KBI Kimia Organik, Dyah Utami Cahyaning Rahayu, M.Si serta dua orang mahasiswa yakni Vanya Fahira Dharmawan dan Niken Fitria.

Kegiatan Kids virtual Lab diawali dengan safety induction di laboratorium, pendahuluan teori percobaan, fun learning experiment, dan pembuatan mini lab report. Adapun fun learning experiments terdiri dari 6 percobaan sederhana menggunakan alat dan bahan yang dapat ditemukan sehari-hari seperti gelas, piring, spidol, air dan minyak goreng.

The magic of vitamin C

Para siswa dapat belajar reaksi kimia dalam penentuan kadar vitamin C melalui perubahan warna pada obat luka (kuning kecoklatan) menjadi bening setelah ditambahkan cairan yang mengandung vitamin C. Percobaan ini juga mengenalkan siswa tentang vitamin C sebagai antioksidan yang terdapat dalam buah-buahan dan sayur-sayuran.

Rainbow walking water

Percobaan ini mengenalkan gaya kapilaritas air dan dispersi zat warna (spidol) dalam air dengan pengamatan membuat pelangi.

The magic rainbow

Sifat non polar pada lemak susu dapat larut dalam pelarut polar seperti air dengan menambahkan surfaktan seperti sabun yang memiliki dua sisi polar dan non polar.

Oil Color Bubbles

Dalam percobaan ini siswa mempelajari perbedaan berat jenis air dan minyak sekaligus melihat pembentukan gas karbondioksida (CO2) yang terperangkap dalam minyak dan membentuk gelembung.

Natural Indicator

Pengenalan sifat asam dan basa terhadap bahan-bahan di sekitar kita dilakukan menggunakan indikator alami seperti air rebusan kol ungu. Para siswa kelas 3 SDN Kelapa Gading timur 01 juga berhasil membedakan cuka dan minuman bersoda sebagai asam serta sabun dan baking soda sebagai basa.

Clouds in Jar

Siswa belajar bagaimana proses pembuatan awan melalui kondensasi uap air dalam toples dengan bahan-bahan sederhana yaitu air panas, es batu, dan korek api. Pada percobaan ini siswa sangat antusias melihat adanya awan hasil buatan sendiri yang keluar dari dalam toples.

Pada pelaksanaannya, meskipun empat eksperimen pertama dilakukan secara online, setiap murid menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan bertanya dan menjawab pertanyaan mengenai materi sains yang sedang dipraktikkan.

Sementara itu, dua eksperimen dilakukan secara langsung pada tanggal 15 Desember 2021 dengan membagi siswa dalam 3 kelas yang berbeda. Masing-masing kelas terdiri dari 2 kelompok dengan memperhatikan protokol kesehatan yang diterapkan di SDN kelapa Gading Timur 01.

Tim Departemen Kimia UI mendemonstrasikan eksperimen kimia yang disimak langsung oleh siswa. Demonstrasi yang dilakukan berlangsung lancar dan interaktif ditunjukkan dengan antusiasme siswa untuk mencoba mempraktikkan secara langsung di depan kelas.

Pelaksanaan eksperimen tentunya dengan bimbingan dan arahan dari Tim Departemen Kimia yang juga dibantu oleh para guru,yaitu Bu Sinta (Kelas A), Bu Rukiah (Kelas B), Bu Nisa (Kelas C) dan Pak Helmi selaku koordinator.

Dita Arifa Nurani, M.Si., M.Sc selaku ketua tim, menyampaikan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang mendapatkan hibah dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat UI ini dapat menjadi alternatif pembelajaran sains pada masa pandemi.

Ia menambahkan bahwa diikut sertakannya mahasiswa dalam kegiatan ini juga merupakan cerminan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pentingnya peran mahasiswa dalam berkontribusi nyata di lingkungan masyarakat. Selain itu, melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran sains (life long learning).

Kepala Sekolah SDN Kelapa Gading Timur 01, Sri Rumiyati, S.Pd, berterima kasih karena kegiatan ini sangat bermanfaat baik bagi sekolah maupun siswa. Apalagi fasilitas laboratorium sains di sekolah masih terbatas. “Sekolah kami merasa terbantu. Diharapkan ada kerja sama lebih lanjut untuk kegiatan yang penuh manfaat ini,” katanya. (*)